Ricciardo biedt excuses aan voor taalgebruik rond crashes

Hoewel hij afstand nam van zijn woorden, blijft Daniel Ricciardo van mening dat er buitensporig veel beelden van crashes worden gebruikt om de sport te promoten. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia Romagna, zei Ricciardo dat hij spijt had van de harde retoriek die hij had gebruikt. “Ik had beter moeten zijn in mijn woordkeuze”, aldus de Australiër. “Als ik zou kunnen zou ik die quote terugnemen, het was te agressief.”

“Ik zou beter moeten weten, ik zit al zo lang in de sport. Zelfs als ik op dat moment het gevoel had dat het in de context paste, dan weet ik dat ze precies dat eruit zouden halen. Ik had daar beter mee om moeten gaan. Ik ontken ook niet dat ik het gezegd heb, maar de toon is niet altijd zoals die misschien op dat moment was. Het kan ook gewoon aan mij liggen. Soms voel ik me gewoon te comfortabel bij degene die het interview afneemt en neem ik het misschien een beetje luchtig op.”

Excuses dus voor de toon, maar niet voor de boodschap over de vele crashes die te zien zijn. Het is niet voor het eerst dat de Australiër zijn twijfels uitte over het mediabeleid van de Formule 1. Eerder deed hij dat na het heftige ongeluk van Romain Grosjean, vorig jaar in Bahrein. Volgens Ricciardo werd die crash overdreven vaak op televisie herhaald. “Ik vond vorig jaar zo'n geweldig jaar voor de Formule 1”, legde hij in Imola nog maar eens uit. “Er waren zoveel verschillende podiumplaatsen, er waren veel spannende races. Ik zou het zeker niet als een saai seizoen willen betitelen. En ik had gewoon het gevoel dat er waarschijnlijk meer ruimte was om de hoogtepunten van de sport en de geweldige prestaties van een heleboel individuele coureurs te belichten. Ik had het gevoel dat er betere verhalen te vertellen waren dan enkel en alleen die crashes.”

En dus riep hij het sociale media-team van de Formule 1 nog maar eens op, om die positieve zaken meer aan het voetlicht te brengen. “Ik heb het gevoel dat we de meest getalenteerde coureurs ter wereld zijn en we rijden in deze geweldige auto’s. We maken absoluut fouten, maar als ik de creatieve controle zou hebben, zou ik de hoogtepunten waarschijnlijk meer benadrukken.”