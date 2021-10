Hamilton zou Zuid-Afrika graag zien terugkeren op F1-kalender

De Formule 1 werkt – als de corona-situatie dat toelaat – een recordaantal van 23 races af in 2022. In het aanstaande seizoen gaat de sport naar alle continenten, met uitzondering van Afrika. De laatste keer dat er een Afrikaanse GP op de kalender stond, was in 1993. Toen werd de 23ste Grand Prix van Zuid-Afrika georganiseerd op het circuit van Kyalami. Daarna verdween de race van de kalender. Het is inmiddels dus bijna drie decennia geleden dat Afrika voor het laatst op de F1-kalender vertegenwoordigd was en Lewis Hamilton zou graag zien dat daar verandering in komt.

“De plaats die mij echt na aan het hart ligt en voor mij het belangrijkst is, is om weer een race te hebben in Zuid-Afrika”, antwoordde Hamilton op de vraag welk land hij graag op de F1-kalender zou zien. “Ik denk dat daar een grote aanhang is en ik denk dat het geweldig zou zijn om te kunnen benadrukken hoe mooi het moederland is.”

Zuid-Afrika is niet de enige uitbreiding van de F1-kalender die Hamilton hoopt te zien. De Mercedes-coureur ziet namelijk ook dat de populariteit van de Formule 1 fors is gegroeid in de Verenigde Staten en hij moedigt het dan ook aan dat land in 2022 met Miami een tweede Grand Prix krijgt. “De Amerikaanse GP is fantastisch. Het is zo’n enorm land dat slechts één race niet genoeg is om de sportcultuur hier aan te boren en de fans mee te krijgen. Ik denk dat we er op zijn minst twee moeten hebben, maar er zijn zoveel geweldige steden om een Grand Prix te houden. Zodra ze er een hebben wordt Miami ongelofelijk, net als Austin. Ik weet niet waar ze de volgende houden, maar ik ben er zeker niet tegen. Ik denk dat het heel cool is om dit soort continentale of kleine kampioenschappen op deze continenten te hebben, dat is geen slechte zaak voor de sport.”

Ferrari-coureur Charles Leclerc sluit zich aan bij de bevindingen van Hamilton. Hij stelt zelfs dat Amerika na de toevoeging van Miami gebaat zou zijn met een derde F1-race in het land. “De Formule 1 is de afgelopen jaren groter en groter geworden dankzij de Netflix-serie. Hier voel ik dat absoluut en ik hou ook van dit land, het is geweldig om hier te zijn en ik zou hier graag een derde race willen hebben”, zei de tweevoudig Grand Prix-winnaar. “Ik ben het ook met Lewis eens dat het goed zou zijn om een race in Afrika te hebben.”