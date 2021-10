Gasly baalt van uitvalbeurt in VS: “Ieder punt telt in deze fase”

AlphaTauri slaagde er in de Verenigde Staten niet in om te profiteren van de dubbele uitvalbeurt van Alpine, waarmee het Italiaanse team strijdt om de vijfde plek in het kampioenschap voor constructeurs. Fernando Alonso en Esteban Ocon vielen uit op het Circuit of the Americas en dat bood AlphaTauri een opening om de achterstand behoorlijk te verkleinen, ware het niet dat Pierre Gasly zelf ook uitviel met een kapotte wielophanging. Uiteindelijk moest het dus komen van Yuki Tsunoda, die een knappe race reed, negende werd en daarmee twee kostbare punten scoorde.

Het totaal van AlphaTauri komt daardoor op 94 punten te staan, precies tien minder dan Alpine heeft verzameld. Gasly baalt er echter van dat hij met technisch malheur uitviel, want hij realiseert zich dat ieder punt telt in deze fase van het seizoen. “Als ik het objectief bekijk, denk ik niet dat we de snelheid hadden om met de McLarens en Ferrari’s te strijden. Maar een negende plek én twee auto’s in de punten was mogelijk geweest”, blikte Gasly terug op de race in de Verenigde Staten. “Het is heel frustrerend, want we weten dat ieder punt telt in deze fase van onze strijd in de middenmoot. Het was heel goed geweest om tot het einde van de race door te gaan.”

De Amerikaanse GP verliep verre van ideaal voor Gasly. De AlphaTauri-monteurs moesten op de startopstelling nog aan de slag om een sensorprobleem op te lossen en in de race ontstond er dus een probleem met de wielophanging. Die bezweek in de veertiende ronde, waardoor Gasly voor de derde keer in vier races uitviel. Technisch directeur Jody Egginton vertelde na afloop van de race dat AlphaTauri een onderzoek instelt naar de oorzaak van het ophangingsprobleem. “Het ophangingsprobleem is iets wat we voor de start van de volgende race moeten begrijpen en oplossen. Het kostte ons wat cruciale punten, wat voor zowel Pierre als het team erg ongelukkig is. Over het algemeen heeft het pakket een goed prestatieniveau laten zien in Austin, dus de doelstelling is om die vorm vast te houden en druk te blijven zetten voor de vijfde plek in het kampioenschap.”