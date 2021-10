Grosjean kreeg daags na horrorcrash om 6.00 uur bezoek van Vettel

De Formule 1-carrière van Grosjean kwam eind 2020 abrupt ten einde toen hij een huiveringwekkend ongeval had tijdens de Grand Prix van Bahrein. De toenmalig Haas F1-coureur crashte kort na de start hard, waarbij zijn bolide in tweeën brak en de cockpit – die in de vangrails vast zat – vlam vatte. Wonder boven wonder stapte Grosjean op eigen kracht uit, maar desondanks moest hij worden overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Met name de handen van de Fransman hadden bij het ongeval forse brandwonden opgelopen en die moesten uitvoerig behandeld worden.

Grosjean moest de nacht van zondag op maandag in het ziekenhuis doorbrengen en kreeg de ochtend na zijn crash onverwacht bezoek van een collega-coureur. “Op maandag 30 november werd ik om zes uur ’s ochtends wakker. Iemand kwam heel vroeg en nogal onverwacht langs: Sebastian Vettel. Hij maakte zich zorgen om mij”, vertelde Grosjean in zijn autobiografie La Mort en Face. “Seb is de coureur die waarschijnlijk het dichtste bij mij staat. Hij leeft ongeveer hetzelfde leven als ik met zijn drie kinderen en hij wil dat leven zoveel mogelijk beschermen. Toen ik hem vertelde dat ik de laatste race wilde rijden, zei hij: ‘Nee, je moet naar huis gaan en uitrusten!’ Ik legde aan hem uit dat dit het einde van mijn carrière was en dat ik het niet op deze manier wilde afsluiten.”

Na zijn crash heeft Grosjean er geen geheim van gemaakt dat hij graag in Abu Dhabi aan de start wilde verschijnen voor wat zijn laatste race in de Formule 1 had moeten worden. De verwondingen aan met name zijn linkerhand waren echter dermate ernstig dat het onmogelijk bleek om op een waardige manier afscheid te nemen van de sport. Dit jaar zou Grosjean eigenlijk een test afwerken in de kampioensbolide van Mercedes van afgelopen jaar, maar die test ging door de verschuivingen op de F1-kalender niet door. Wel maakte de 35-jarige coureur grote indruk in de IndyCar, waar hij in zijn debuutseizoen twee podiumplaatsen behaalde en een contract bij topteam Andretti Autosport verdiende.