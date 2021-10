Mercedes-duo na vrijdag in Austin: “Nog werk aan de winkel”

Het team van Mercedes kwam vrijdag ijzersterk uit de startblokken in Texas. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton maakten er in de eerste vrije training een 1-2 van namens de renstal uit Brackley, terwijl de Red Bull van Max Verstappen al bijna op een seconde werd gereden. In de tweede oefensessie lagen de verhoudingen iets anders en eindigde Sergio Perez bovenaan de tijdenlijsten, maar op vier tienden achterstand stonden zowel Hamilton als Bottas er met een respectievelijk derde en vierde tijd opnieuw best aardig voor.

“Over het algemeen was het een goede dag, we hebben nog wel wat werk voor de boeg”, sprak Hamilton na afloop van de tweede vrije training. “De eerste vrije training was echt een goede sessie. Daarna hebben we wat veranderingen doorgevoerd en was ik niet zo blij in VT2. Toch was de snelheid ook daarin niet heel erg verkeerd, maar ik denk wel dat we daar wat terrein hebben verloren of zij [Red Bull] wat terrein hebben gewonnen. We hebben vanavond dus nog wel wat werk te verzetten, zoals altijd.”

Ook teamgenoot Bottas was na afloop van mening dat hij nog wel wat werk voor de boeg heeft. De winnaar van de laatste GP van Amerika in 2019 was de snelste in VT1, maar concentreerde zich in de middag vooral op de lange runs, waardoor hij terugzakte naar de vierde plaats: “We hebben met de afstelling nog een hoop werk te doen”, sprak de Fin. “De auto is absoluut niet gemakkelijk te besturen. Op sommige punten van het circuit voelt het echt alsof deze baan veel grip heeft verloren. De balans is daardoor vrij inconsistent.”

In hoeverre heeft het gebrek aan grip te maken met de hoge temperatuur dit weekend in Austin? “Het is absoluut warmer hier dan de vorige keer dat we er waren, maar het asfalt wordt ook gewoon ouder en verliest daardoor grip.” Daar was ook Hamilton het mee eens: "Het ligt niet zozeer aan de hitte, het baanoppervlak is gewoon wat ruwer dan voorheen. Het valt niet mee om de banden op temperatuur te houden. Het is vrij onmogelijk zelfs. De slijtage is hier hoger dan ooit."

Daardoor kon ook Hamilton vrijdag maar moeilijk de juiste balans in zijn W12 vinden: “Het is echt lastig om de juiste balans te vinden, omdat je een goede afstelling voor de kwalificatie probeert te vinden, maar ook een afstelling zoekt die ook goed werkt voor de langere run. Het is toch al geen gemakkelijk circuit voor de afstelling van de auto, maar we hebben vandaag wel voldoende opgestoken denk ik om de juiste weg te vinden.”

Bottas moet aan de bak

Voor Bottas wordt het weekend extra lastig gemaakt vanwege een nieuwe motorwissel. De Fin heeft in Austin zijn zesde motorblok van het seizoen gekregen, wat hem voor zondag vijf plaatsen gridstraf oplevert: “Ik moet helaas weer een gridstraf incasseren, al is die deze keer gelukkig wat lichter. Met vijf plaatsen straf kun je nog steeds een goede race hebben.”

“We hebben wel nog flink wat werk voor de boeg, omdat we echt uit moeten zien te vogelen wat de beste opties zijn. Ik zal namelijk zeker wat auto’s in moeten halen als ik het podium wil halen of de race wil winnen. Zoals altijd is er dus nog een hoop werk te doen.”

Hamilton werd ook nog even gevraagd naar de motorwissel van zijn teamgenoot. De Brit kreeg zelf tijdens de vorige race in Turkije nog een gridstraf aan zijn broek en wil voorlopig zelf dus even niet denken aan een volgende motorwissel: “Op dit moment heb ik er net een verse krachtbron in liggen, dus ik focus me nu vooral op één race per keer.”