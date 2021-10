Positieve vrijdag voor Perez: “Veel te verbeteren in lange runs”

In de eerste vrije training was Mercedes nog oppermachtig. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton stonden een seconde los van naaste achtervolger Max Verstappen, terwijl Sergio Perez op bijna twee seconden achterstand de zevende tijd klokte. De Red Bull Racing-coureur leek zich in de tweede oefensessie op het Circuit of the Americas een stuk beter op zijn gemak te voelen. Tijdens de lange runs aan het einde van de sessie noteerde hij zeer competitieve tijden, nadat hij ongeveer halverwege met 1.34.946 de snelste tijd van VT2 had geklokt. Vanzelfsprekend overheerst na de vrijdag dan ook het goede gevoel bij Perez.

“Het was een goede dag. Het gaat natuurlijk heel krap worden. Het draait allemaal om zaterdag, waar we gaan proberen het samen te laten komen en gaan proberen om die paar extra tienden te vinden waardoor we mee kunnen doen in de strijd om pole”, concludeerde Perez na de vrijdag bij Sky Sports F1. Toch is de Mexicaan niet geheel tevreden en ziet hij nog voldoende ruimte voor verbetering. “Het was een veelbelovende tweede training, maar er is nog veel te doen om te proberen de auto te verbeteren. Ook heb ik het gevoel dat er nog veel te verbeteren is qua snelheid op de lange runs. Al met al is het een positieve vrijdag, maar we zullen zaterdag zien waar we terechtkomen.”

De vrijdag op het Circuit of the Americas werd onder warme omstandigheden afgewerkt. Het kwik wees 30 graden Celsius aan tijdens de tweede training en dat heeft natuurlijk gevolgen voor de banden, die hierdoor extra op hun donder krijgen. Op dat front kan het volgens Perez nog wel een stapje beter in de rest van het weekend. “Het voelde oké, maar ik was niet echt tevreden met mijn bandenslijtage. Ik denk dus dat we ons op dat vlak kunnen verbeteren en iets meer snelheid kunnen vinden.” Op die manier hoopt Perez de rest van het weekend de strijd aan te kunnen gaan met teamgenoot Verstappen en de Mercedes-coureurs, die vooral in de eerste training een goede indruk maakten. “We zullen zien. De Mercedessen waren zeker erg sterk, dus we gaan zien wat ze zaterdag in huis hebben.”