F1-update: Verstappen toont middelvinger, heeft Mercedes DAS 2.0?

In een nieuwe Formule 1-update praten Ronald Vording en Koen Sniekers je uitgebreid bij na de vrijdag op het Circuit of the Americas. Het incidentje tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen zorgde online misschien voor de meeste ophef, maar vooral de ontdekking van een fraai stukje techniek bij Mercedes baarde opzien. Is een trucje met de achterwielophanging het geheim van de imposante topsnelheid van de W12 dit seizoen?

In de video bovenaan deze pagina uitgebreid aandacht voor het nieuwste technische snufje van Mercedes, dat vrijdag ook de snelste rondetijden liet noteren op het Circuit of the Americas. Sergio Perez was weliswaar de snelste in de tweede oefensessie, maar de Mexicaan kwam niet aan de tijden die Valtteri Bottas en Lewis Hamilton in de ochtend al hadden gereden. Max Verstappen sloot de tweede vrije training af op de achtste plek, nadat hij de poging om een snelle ronde te noteren helemaal had laten varen. In een nieuwe F1-update komen de reacties van alle hoofdrolspelers aan bod en wordt er alvast vooruitgeblikt op de kwalificatie in Texas.

