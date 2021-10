Verstappen steekt middelvinger op naar Hamilton: “Stomme idioot”

Tijdens de tweede oefensessie in Texas kwamen Max Verstappen en Lewis Hamilton zij-aan-zij start/finish opgereden. Beide coureurs wilden vervolgens niet voor elkaar wijken, wat leidde tot een sprintje naar de eerste bocht. Daar zat de Mercedes van Hamilton aan de binnenkant, waarna Verstappen de zevenvoudig wereldkampioen liet gaan. De Brit werd echter wel nog getrakteerd op een middelvinger, waarna Verstappen zich ook lachend over de boordradio niet al te vriendelijk uitsprak over de regerend wereldkampioen.

Het voorval met Hamilton was niet het enige incident waar Verstappen tijdens de tweede vrije training niet over te spreken was. In een poging om een snelle ronde te rijden zocht de Red Bull-coureur later in de sessie naar een stukje vrije baan, maar de Nederlander kwam tot zijn eigen ongenoegen midden in het verkeer terecht. Gefrustreerd besloot de huidige WK-leider zijn korte run af te breken en de pits in te duiken, om zich de rest van de sessie te focussen op het rijden van lange runs met het oog op de race van zondag.

Vanwege het afbreken van de kwalificatiesimulatie eindigde Verstappen de tweede vrije training uiteindelijk op de achtste plek. Teamgenoot Sergio Perez eindigde de vrijdag bovenaan de tijdenlijsten.