Hamilton verbaasd door voorsprong Mercedes: "Gevoel is vrij slecht"

Hamilton kende zelf een ietwat stroef begin van het weekend in Sochi met een negentiende tijd in de eerste vrije training. Na de middag kon hij zijn teamgenoot Bottas iets beter bijbenen, al blijft overeind dat de Fin traditiegetrouw sterk voor de dag komt aan de Zwarte Zee. "Ik voelde me niet echt snel vandaag, het begin was al niet goed", concludeert Hamilton. "De eerste training verliep eigenlijk behoorlijk slecht. Ik blokkeerde in de eerste bocht op de zachte band en daarna vernietigde ik ook nog een setje harde banden. Eigenlijk was de eerste training gewoon waardeloos."

In het tweede bedrijf ging het beter, al gaf hij nog altijd meer dan twee tienden toe op stalgenoot Bottas. Naar achteren was het gat nog vele malen groter, doordat onder meer Red Bull worstelde. "Of ik verbaasd ben door het grote gat? Om eerlijk te zijn, is het gevoel bij ons ook niet eens goed. Er is weinig grip op de baan, waardoor we veel aan het glijden zijn. Ik ben dus best wel verbaasd door dit verschil, het moet voor de anderen nog vele malen slechter voelen... Maar er komt gedurende het weekend wel steeds meer grip op de baan en misschien brengt dat het veld iets dichter bij elkaar", houdt Hamilton zoals altijd een slag om de arm.

Waar Hamilton dus nog niet op de zaken vooruit wil lopen, toont Bottas meer vertrouwen. De Fin kan goed uit de voeten op het Sochi Autodrom en denkt dat er persoonlijk nog meer in het vat zit. "De eerste sessie werd meerdere keren onderbroken door rode vlaggen, waardoor de rijtijd werd beperkt. Verder had ikzelf nog een behoorlijke lock-up, waarmee ik een setje banden afschreef", zo blikt de Fin terug. "In de tweede sessie hebben we gelukkig wel veel kunnen rijden, alleen kreeg ik toen niet alle sectortijden goed voor elkaar in mijn snelste ronde. Er zit dus zeker nog meer in", is de concurrentie alvast gewaarschuwd.