Verstappen: "Lastig om Renault in kwalificatie te verslaan voor P3"

Sochi is wat men noemt 'Mercedes-land'. Alle voorgaande races door het olympisch park zijn gewonnen door het merk met de ster. In 2020 lijkt daar geen verandering in te komen. Valtteri Bottas opende ijzersterk - de Fin doet het traditioneel goed in Sochi - en teamgenoot Lewis Hamilton sloot tijdens de middagsessie aan als tweede. De voltallige concurrentie volgde op meer dan een seconde, waarbij Verstappen zich niet eens 'best of the rest' kon noemen.

Er is dus nog werk aan de winkel na de eerste trainingsdag op het Sochi Autodrom, weet ook de hoofdrolspeler. "We weten in algemene zin dat dit niet het beste circuit voor ons is", begint Verstappen zijn terugblik tegenover Sky Sports F1 meteen na de sessie. "Daarnaast hebben we vandaag ook verschillende downforceniveaus geprobeerd, om te kijken wat de beste optie is voor de rest van het weekend. In de tweede training hadden we het volgens mij wel iets beter kunnen doen, maar we hebben zoals gezegd meerdere dingen geprobeerd. Sommige dingen werkten goed, andere zaken niet. Maar dit geeft ons in ieder geval wat ideeën voor morgen."

Voor die dag van morgen, zaterdag dus, staat de kwalificatie op het programma. Verstappen voorspelt dat het tijdens die beslissende tijdstraining een behoorlijke kluif gaat worden om P3 te pakken. "Het zal in de kwalificatie moeilijk worden om de derde plek te pakken, ja. Voor de race zien we er wel iets competitiever uit, daar ben ik op zich blij mee. Maar we hebben zelf nog wel wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat we P3 [zondag] ook echt kunnen pakken."

Waar Verstappen daar voor de race best wel vertrouwen in heeft, verwacht hij in Q3 dus beduidend meer tegenstand. "Van wie? Nou Renault is zeker competitief, dat zie je vandaag ook weer. Verder weet je van tevoren niet echt wie er nog meer mee kunnen doen. Maar wij moeten vooral naar onszelf kijken. We moeten zorgen dat we de juiste hoeveelheid downforce kiezen en een stabiele auto krijgen. In de kwalificatie zal het sowieso dicht bij elkaar zitten, maar als we de boel zelf voor elkaar krijgen dan ik heb er vertrouwen in dat we goed meedoen."

