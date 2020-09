Bottas topt eerste trainingsdag in Rusland, Verstappen zevende

De tweede oefensessie verliep bij Verstappen niet van een leien dakje. De Nederlander beleefde tijdens zijn snelle ronde op de zachte compound een moment in de tweede bocht, waarmee hij veel tijd verloor. Verstappen kwam uiteindelijk in een 1.35.048 over de streep, wat uiteindelijk slechts de zevende tijd zou zijn. "Er was helemaal geen grip in het begin", meldde hij over de boordradio. Niet veel later was er een forse spin van de Limburger bij de veertiende bocht. "Dit is niet goed", concludeerde de coureur van Red Bull Racing.

Normaal gesproken doen de rijders halverwege de training een run op de zachte band om een snelle ronde te oefenen voor de kwalificatie, maar het Mercedes-duo kwam dit keer al na twintig minuten op de rode compound naar buiten. Valtteri Bottas noteerde aanvankelijk een 1.33.883, waar Lewis Hamilton vervolgens onder ging met een 1.33.786. De Fin heroverde de eerste positie in de tijdenlijst vervolgens met een 1.33.519, wat daarna de snelste tijd zou blijven. Daniel Ricciardo kwam over de streep in een 1.34.577 en tekende daarmee voor de derde tijd, nadat de Renault-coureur eerder op de dag ook al goed van voren zat met de tweede tijd in de eerste training. McLaren-coureurs Carlos Sainz en Lando Norris zaten in de ochtend buiten de top-tien, maar kwamen in de middag tot de vierde en vijfde tijd. Sergio Perez was in de Racing Point een fractie langzamer dan de McLarens en zesde.

Verstappen besloot de eerste dag dus op P7, nadat hij in de eerste training de derde tijd had gereden. Ferrari-coureur Charles Leclerc noteerde de achtste tijd, terwijl Renault-rijder Esteban Ocon Sebastian Vettel nipt voorbleef voor de negende tijd. Alexander Albon leek eveneens een moeizame vrijdagmiddag te hebben. De Britse Thai, die twee weken geleden nog op het podium stond op Mugello, bleef steken op de twaalfde tijd. Nicholas Latifi, die in de ochtend een code rood veroorzaakte door te crashen, stuurde zijn Williams in de tweede training naar de vijftiende tijd, waarmee hij een positie boven teamgenoot George Russell eindigde in de tijdenlijst.

Het Williams-duo was sneller dan Lance Stroll, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi en Romain Grosjean, die respectievelijk de zeventiende, achttiende, negentiende en twintigste dag reden aan het begin van het tiende raceweekend van 2020. Nadat iedereen een kwalificatierun had gedaan, gingen de coureurs aan de slag met het rijden van lange runs, ter voorbereiding op de race. Ook in deze fase van de training leek Mercedes een klap sneller dan de rest.



Het Formule 1-weekend gaat zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training. De kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.