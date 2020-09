F1-teams niet bezorgd over ex-Ferrari-man Domenicali als CEO

Huidig F1 CEO Chase Carey zet na dit jaar een stap opzij en wordt vanaf januari 2021 vervangen door Domenicali, zo werd vrijdag bekendgemaakt. Na Jean Todt, de president van de FIA, en sportief directeur Ross Brawn komt er met Domenicali dus opnieuw een voormalig topfiguur Ferrari op een sleutelpositie terecht. Dat zou tot ongerustheid kunnen leiden, maar dat blijkt dus niet het geval. "Ik denk dat het geweldig voor de sport", stelde Red Bull-teambaas Horner. "Hij is een van de goede mensen. Ik heb het tegen hem opgenomen toen hij de teambaas van Ferrari was en hij heeft veel integriteit. Hij is een racer en hij begrijpt de business. Ik denk dat hij van goudwaarde zal zijn voor de Formule 1."

"Het klopt dat het aan de top lijkt op het Ferrari van de jaren 2000 met Jean Todt, Ross Brawn en Stefano, maar ik denk niet dat van partijdigheid sprake is. Ik ben er zeker van dat Stefano in die rol onpartijdig zal zijn. Hij heeft altijd veel integriteit gehad en was een gentleman. Ik denk dat hij het snapt en dat hij veel tot de sport zal bijdragen."

McLaren-teambaas Andres Seidl kent Domenicali van zijn tijd bij Porsche, toen Domenicali als Lamborghini CEO bij de Volkswagen Groep mee rond de tafel zat om de autosportprojecten van de groep te bestuderen. "Ik schat Stefano heel hoog in, niet alleen omwille van zijn ervaring maar ook als persoon en als karakter. Het is een kerel met passie voor autosport. Ik denk dat hij een geweldige keuze is."

Ook van Renault-teambaas Cyril Abiteboul geen kwaad woord over de aanstelling van de 55-jarige Domenicali. "Stefano heeft veel te bieden in die positie", stelde Abiteboul op vraag van Motorsport.com. "Hij heeft een grote kennis van de sport en hoe de sport een constructeur kan ondersteunen. Lamborghini zit niet in de Formule 1, en Stefano weet vast waarom dat zo is. Dus ik denk dat hij een ander en interessant perspectief heeft. Wat we nodig hebben is sterk management. Er zijn nog altijd veel onderwerpen die moeten worden behandeld. Ik hoop overigens dat Chase [Carey] ook blijft, want ik denk dat hij nog veel te bieden heeft.

Inmiddels is bevestigd dat Carey aan boord blijft als niet-uitvoerend voorzitter van de Formule 1 voor Liberty Media nadat hij het roer als CEO doorgeeft aan Domenicali.

