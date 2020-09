Officieel: Domenicali volgt Carey op als CEO van Formule 1

Afzwaaiend Lamborghini CEO Domenicali wordt in januari 2021 president en CEO van de Formule 1, terwijl Carey een stap opzij zet en de titel non-executive chairman krijgt van de sport.

Na het voltooien van het nieuwe Concorde-akkoord was het min of meer duidelijk dat het werk van Carey erop zat en dat de Amerikaan van Liberty Media zijn positie zou verlaten, zeker na het eerdere vertrek van zijn rechterhand Sean Bratches. Aanvankelijk was Mercedes-teambaas Toto Wolff een van de meest prominente kandidaten om Carey op te volgen, maar die stap lag behoorlijk gevoelig in de paddock en Wolff heeft inmiddels aangegeven bij Mercedes te blijven, mogelijk in een minder intensieve rol.

Eerder deze week werd bij Motorsport.com al bekend dat Stefano Domenicali de geknipte opvolger bleek van Carey. Domenicali was jarenlang de teambaas van Ferrari en stapte daarna over naar Lamborghini, waar hij vanaf 2016 de functie van CEO bekleedde. Op vrijdag werd het nieuws officieel bevestigd in een mededeling van de F1.

“Ik ben enorm enthousiast om toe te treden tot de organisatie van de Formule 1, een sport die altijd deel heeft uitgemaakt van mijn leven", aldus Domenicali. "Ik ben geboren in Imola en woon in Monza. Ik ben altijd betrokken gebleven bij de sport via mijn werk in de Single Seater Commission van de FIA en ik kijk ernaar uit om samen te werken met de teams, promotors, sponsors en de vele partners in de Formule."

Carey voegde toe: "Het was een eer om de Formule 1 te leiden. Ik ben trots op het team dat niet alleen het enorm uitdagende 2020 heeft doorstaan, maar maar ook met toewijding heeft gewerkt op het vlak van duurzaamheid en diversiteit. Ik heb er vertrouwen in dat we sterke fundamenten hebben gebouwd waardoor de business op de lange termijn kan groeien."