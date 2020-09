Assen toonde interesse in F1-race zonder fans in coronatijd

2020 had het jaar van de terugkeer moeten worden, de terugkeer van de Formule 1 op Nederlandse bodem. Nadat Zandvoort in mei vorig jaar groen licht kreeg - Assen had voordien ook al gesprekken gevoerd met het Formula One Management (kortweg FOM) - leek niets zo'n rentree van de Dutch Grand Prix meer in de weg te staan. Zeker niet toen een ingrijpende verbouwing, waarmee onder meer twee kombochten zijn gerealiseerd, succesvol werd afgerond.

Corona besloot echter anders en stak alsnog een stokje voor het feest. Geen racespektakel met fans daardoor en uiteindelijk helemaal geen Formule 1 in Zandvoort. Een race zonder toeschouwers bleek financieel lastig te verwezenlijk en was voor de organisatie in Zandvoort sowieso niet gewenst, al was het maar omdat het evenement wordt gedragen door honderdduizenden enthousiaste fans. In Zandvoort was dat dus geen optie, maar de organisatie in Assen heeft wel degelijk interesse getoond in een F1-race zonder fans in coronatijd. "Er is wel contact geweest met de FOM daarover", bevestigt promotor Lee van Dam in gesprek met BNR Nieuwsradio. "Natuurlijk hadden wij heel graag Formule 1 willen rijden en ook wel zonder publiek."

"Maar goed, zij hebben [vanuit FOM] verplichtingen naar Zandvoort toe en dat respecteren we", zo vervolgt de voorman van LDP International. Dat laatste is niet verwonderlijk. Zandvoort heeft met het F1-contract namelijk de eer om de allereerste Dutch Grand Prix sinds 1985 te huisvesten, waardoor FOM dat - ook moreel gezien - niet zomaar terzijde kan schuiven. Ook bij Van Dam niets dan begrip op dat vlak. "We zijn allang blij dat de Formule 1 naar Nederland komt, maar jammer dat het niet in Assen is." De komst van de koningsklasse laat zoals bekend nog een jaartje langer op zich wachten. Daar heeft Van Dam overigens wel begrip voor. "Ik denk dat het een heel verstandige keuze is om niet zonder publiek te rijden", sluit hij af.

VIDEO: Een ronde onboard met een F1-auto over het TT Circuit Assen