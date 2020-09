Perez: 'Lucht is geklaard met Racing Point'

Perez moet na dit seizoen bij Racing Point vertrekken om plaats te maken voor Sebastian Vettel, die overkomt van Ferrari. Dat hij niet mee de overgang maakt naar het Aston Martin-tijdperk van het team, daar ondervond Perez nu al de gevolgen van, zo verklaarde hij donderdag. Hij merkte dat leden van Racing Point al informatie achter beginnen te houden, zodat hij die niet naar een ander team zou kunnen nemen.

"Sinds het team bekend raakte, beginnen sommige mensen binnen het team dingen te verbergen, wat niet geweldig is", aldus Perez. "Ik denk dat we nu zo transparant mogelijk moeten zijn om ervoor te zorgen dat we onze doelen bereiken en zoveel mogelijk punten scoren. "

Op vrijdagochtend plaatste Perez een update op zijn sociale media nadat hij het probleem met zijn team had besproken. "Ik ken dit team al zeven jaar, het is als familie", schreef Perez. "Ik heb met het team gesproken en zij hebben mijn uitleg aanvaard. Het kan niet dat we die zeven jaar op een slechte manier afsluiten, dus we hebben de lucht helemaal geklaard. We kunnen nu verder. We willen allemaal hetzelfde: zoveel mogelijk punten scoren en de resterende races succesvol afleggen. We zullen proberen meer podiums te pakken samen."

Wat er met Perez gebeurt bij Racing Point is overigens niet nieuw. Wanneer bekend is dat een rijder het team zal verlaten, stellen zij een plan om om te verhinderen dat die rijder waardevolle of gevoelige informatie meeneemt naar de volgende renstal. Wat die volgende stal zal zijn is nog niet bekend, maar Perez bevestigde wel dat er gesprekken aan de gang zijn. De twee meest realistische opties voor de Mexicaan zijn Haas en Alfa Romeo. "Er is natuurlijk contact geweest met enkele teams", gaf Perez aan. "Ik denk dat ik binnen een week wel zal weten wat een realistische optie is en wat niet. Maar dat blijft natuurlijk onder ons. Zij hebben momenteel ook nog rijders onder contract waarmee gesprekken lopen, dus dat moet je respecteren."

