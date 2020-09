Hamilton: "Stewards geen aanleiding meer geven straf uit te delen

Die straffen zorgden er voor dat Hamilton geen zevende zege van het seizoen kon bijschrijven, maar achter Valtteri Bottas en Max Verstappen genoegen moest nemen met een derde plaats. Hamilton kreeg aanvankelijk ook nog eens twee strafpunten op zijn superlicentie. Toen eenmaal bleek dat niet de coureur zelf, maar het team verantwoordelijk was voor de fout, werden die weliswaar geseponeerd, maar het resultaat bleef staan.

Het was al de tweede keer in korte tijd dat er bij Mercedes iets misging rondom de wedstrijdreglementen. In Monza werd Hamilton ook al bestraft voor een fout van het team. Dat haalde hem naar binnen voor een bandenwissel terwijl de pitstraat gesloten was.

Voor Hamilton zijn de twee incidenten aanleiding om nog eens goed met het team in de reglementen te duiken. “Ik denk dat we door het boek met regels moeten gaan en die dingen er uit pikken waar ze eventueel regels kunnen creëren, terreinen waar ze nooit eerder straffen hebben gegeven. We moeten uitzoeken waar ze kunnen straffen en er voor zorgen dat we onszelf beter in acht nemen. Ik geloof niet dat iemand ooit eerder deze straf [voor de verkeerde proefstart] heeft gehad dus we moeten aan het werk. We hebben wel vaker seizoenen gehad zonder straf dus het is zaak dat ik ze geen enkele aanleiding geef om iets te doen.”

Na afloop van de Grand Prix van Rusland reageerde Hamilton verbolgen op zijn straf, hij vond dat de stewards op zoek waren naar een mogelijkheid om hem tegen te werken, maar later verontschuldigde hij zich daarvoor. “Ik heb het bij tegenslag niet altijd bij het juiste eind. Als de druk groot is reageer ik misschien niet altijd zo als jullie willen, maar ik ben ook maar een mens en gepassioneerd door wat ik doe.”

Met medewerking van Luke Smith