Steiner is gezever van Grosjean meer dan beu

Zo zei de ervaren coureur tijdens een mediasessie dat je niet veel mag verwachten van een team dat het hele seizoen geen updates meeneemt en over de boordradio was hij ook niet bepaald diplomatiek: “Met deze auto kan je helemaal niets. Het spijt me als ik wat aangebrand klink, maar ik ben werkelijk waar pissig. Ik bega bijna bij elke bocht een ongeluk omdat ik geen balans heb.”

Steiner schamperde na afloop van de race: “Hij [Grosjean] is op tv heel duidelijk over wat hij van onze auto vindt. Goed voor hem. Hij praat er ook met journalisten over. Waarschijnlijk doet hij dat zodat hij er niet meer met mij over hoeft te praten. Dat is wel netjes tegenover mij want zo heb ik minder werk.” De teambaas is inmiddels “helemaal klaar” met het gezever van Grosjean. ”We weten wat er mis is. Ik ben ook altijd eerlijk tegenover de journalisten. We zijn niet blij en we verstoppen niets. Maar het gaat mij om de manier waarop je iets zegt. Als hij denkt dat hij het zo moet doen dan gaat ‘ie z’n gang maar.”

Grosjean’s tirades zijn niet erg handig nu het seizoen over de helft is en er door Steiner en Haas nagedacht moet worden over de rijdersbezetting voor 2021. In de coulissen staat onder andere Sergio Perez met een zak Mexicaanse pesos te trappelen om het stoeltje van Grosjean over te nemen en motorleverancier Ferrari zou geïnteresseerd zijn om een junior bij Haas te stallen. Tekenend is het feit dat Calum Ilott tijdens de eerste vrije training voor de Eifel Grand Prix bij Haas mag instappen, niet toevallig in de auto van Grosjean.