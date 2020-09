Ferrari-juniors mogen zich bewijzen tijdens vrije trainingen

Ilott stapt op de Nürburgring in bij Haas en Schumacher krijgt datzelfde raceweekend een kans bij Alfa Romeo. Voor welk team Shwartzman aan het einde van dit seizoen in Abu Dhabi zal testen is nog niet bekendgemaakt.

Om zich op hun officiële Grand Prix-debuut voor te bereiden zal het trio woensdag een test afleggen op Fiorano, het thuiscircuit van Ferrari. Daar zullen ze rijden in de SF71H, de Formule 1-bolide van 2018. Voor Ilott en Schumacher zal de test een hernieuwde kennismaking met de Formule 1 zijn. Ilott reed al eens 41 ronden in de Alfa Romeo C38 en Schumacher kwam vorig jaar in Bahrein bij een in-season test in actie voor zowel Ferrari als Alfa Romeo. Shwartzman zat nooit eerder achter het stuur van een F1-wagen. Sportief directeur Laurent Mekies over die test op Fiorano. “We organiseren deze testsessie zodat onze drie beste jonge coureurs zo goed mogelijk voorbereid zijn voor de dag waaraan ze zich altijd zullen herinneren.”

De drie coureurs uit het Ferrari Driver Academy gooien dit seizoen hoge ogen in de Formule 2. Schumacher leidt het kampioenschap voor Ilott, terwijl Shwartzman in zijn debuutseizoen op de vijfde plaats volgt. Ferrari zou van plan zijn om één of twee van de drie jonge talenten volgend jaar door te laten stromen naar de Formule 1. Die zou(den) dan gestald kunnen worden bij Alfa Romeo en/of Haas.

Vooral de naam Schumacher wordt regelmatig genoemd als nieuwe coureur voor Alfa Romeo in 2021, maar een definitieve beslissing daarover is nog niet genomen en hangt ook samen met de rijdersmarkt in de Formule 1 en de wensen van Haas en Alfa Romeo. Als onderdeel van het besluitvormingsproces krijgen Ilott, Shwartzman en Schumacher nu dus de kans om zich in tijdens een officieel Grand Prix-weekend te bewijzen.

Mekies is de twee klantenteams van Ferrari erkentelijk voor hun rol. “Ik wil Haas en Alfa Romeo hartelijk danken voor het bieden van deze kans aan Callum, Mick en Robert. We geloven sterk in onze Academy die in Charles Leclerc al zijn waarde heeft bewezen. Callum, Mick en Robert hebben zich al bewezen in de Formule 2 en dit is de volgende stap in hun opleiding.”