Ricciardo: Renault kan op alle soorten circuits competitief zijn

Vier races op rij is Ricciardo nu in de top-zes geëindigd, met P4 op Spa, P6 op Monza, P4 op Mugello en een vijfde plek in Sochi. Dat laatste resultaat stelde hij veilig ondanks een tijdstraf van vijf seconden. Tijdens drie van die vier races scoorde ook teamgenoot Esteban Ocon prima resultaten. Ricciardo is door zijn sterke reeks opgeschoven naar de zesde plek in het kampioenschap, één punt achter nummer vijf Alex Albon en twee punten achter nummer vier Lando Norris, terwijl Renault op P4 bij de constructeurs slechts zeven punten achterstand heeft op nummer drie McLaren.

Vooral uit de race in Sochi haalt Ricciardo veel vertrouwen, daar het een circuit is waar zowel Renault als hijzelf in het verleden niet geweldig hebben gepresteerd. “Na dit weekend kunnen we zeker met meer vertrouwen vooruitkijken”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Nico [Hülkenberg] deed het hier vorig jaar best goed, maar het is zeker niet ons sterkste circuit. En dat geldt ook voor mij persoonlijk. Dus om hier persoonlijk een goed resultaat neer te zetten, maar ook een goede auto onder me te hebben vanaf VT1, dat zegt denk ik veel. Het geeft me vertrouwen voor ieder circuit dat we gaan bezoeken. Of het een auto voor de top-vijf is, weet ik niet, maar ik denk zeker dat we realistisch op ieder circuit op Q3 kunnen mikken, ongeacht de lay-out.”

Ricciardo geeft aan dat hij heel tevreden is met de recente reeks resultaten die hij behaald heeft. In de laatste vier races is een zesde plaats zoals gezegd zijn minst goede klassering. “De betrouwbaarheid is goed. Het team voelt zich goed, ik voel me goed. Ik heb wat fouten gemaakt, maar ik ben nog steeds blij met de uitkomst”, stelt de tevreden Australiër.

Teamgenoot Ocon, in Rusland zevende, stemt met Ricciardo in en stelt dat Renault in de afgelopen maanden forse progressie geboekt heeft. “Het gaat de goede kant op”, zei de Fransman. “We zien dat de snelheid sterk is. Voor de toekomstige races ziet het er goed uit; we lopen in op de jongens voor ons, en dat is het belangrijkste doel voor het constructeurskampioenschap. Ik lag op een gegeven moment vierde [in Rusland], dus dat houdt in dat we eraan komen.”

Met medewerking van Adam Cooper