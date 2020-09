Wolff over eventueel vertrek Hamilton: "Zeg nooit nooit"

De opmerking kwam de oud-teameigenaar op een hoop hoongelach te staan. Geconfronteerd met de uitspraak, vroeg Red Bull-teambaas Christian Horner zich af wat de Ier had gedronken, maar Mercedes-chef Toto Wolff is voorzichtiger in zijn reactie. “Zeg nooit nooit. Ik heb gekkere dingen meegemaakt in m’n leven. Maar: ik zie geen enkele reden waarom Lewis Mercedes zou verlaten. Hij heeft een zeer sterke persoonlijke band met het merk en het team dat hem groot heeft gemaakt.”

“We hebben op het moment de beste auto”, vervolgt Wolff. “We hebben wederzijds vertrouwen in elkaar. En we hebben nog succesvolle tijden voor ons. Ik denk dan ook niet dat zo’n overstap begrijpelijk zou zijn. Maar zoals gezegd: er zijn zwarte zwanen.”

De toekomst van Hamilton ligt naarmate het einde van zijn contract nadert onder een vergrootglas. Velen denken dat de 35-jarige coureur zijn toekomst verbindt aan die van Wolff. Die heeft laten weten dat hij voor de langere termijn aan het kijken is of hij nog wel teambaas wil blijven bij Mercedes. Plannen om samen met Lawrence Stroll bij Aston Martin aan de slag te gaan zijn er naar eigen zeggen niet en ook de geruchten rond een overname van Mercedes door Ineos doet Wolff van de hand als bakerpraatjes. Hij is daar tegenover zijn twee coureurs altijd helder over geweest. “Ze weten hoe de vlag er bij hangt. We hebben het er al eventjes over gehad en ik heb altijd tegen ze gezegd: mijn toekomst ligt bij Mercedes en met Mercedes.”

Met dat discussiepunt uit de weg, lijkt het vrijwel zeker dat ook Hamilton zal bijtekenen, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk niet op korte termijn gebeuren. Wolff verwacht dat Hamilton pas tegen het einde van de racekalender en mogelijk zelfs pas na afloop van het seizoen zijn handtekening zal zetten. “We willen eerst dit kampioenschap over de streep trekken. De kalender laat ons gewoonweg niet toe om eens rustig bij elkaar te gaan zitten en een en ander te bespreken. Bij ons draait op het moment alles om succes.”