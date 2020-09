Wolff: “Rol als teambaas eist na acht jaar zijn tol”

De toekomst van Wolff bij Mercedes is al maanden het onderwerp van speculatie, omdat het contract van de Oostenrijker bij de Duitse autofabrikant eind 2020 afloopt. Zoals Motorsport.com eerder al kon melden krijgt Wolff waarschijnlijk een nieuwe rol bij de renstal, die hem de vrijheid geeft niet alle races bij te wonen en waardoor hij zijn tijd beter kan managen. Ondanks dat nog niet duidelijk is hoe die nieuwe rol er precies uit gaat zien, wordt verwacht dat de verandering binnen afzienbare tijd wordt aangekondigd.

Hoewel Wolff openlijk heeft gezegd dat hij geen interesse heeft om Mercedes te verlaten, heeft hij wel toegegeven dat de rol als teambaas hem iets te veel wordt - wat de reden is dat hij een verandering wil. “Ik hou van dit team en ik kan fantastisch opschieten met [Mercedes CEO] Ola Källenius”, zei Wolff. “Ik denk dat dit mijn plek is. Het is alleen dat acht jaar als teambaas van dit team hun tol eisen, en dit is iets waarop ik reflecteer. Het is belangrijk voor mijn familie en mijzelf dat ik het juiste besluit neem, maar je mag ervan uitgaan dat ik op een of andere manier betrokken blijf bij dit team.”

Een van de belangrijkste focuspunten voor Wolff is het vastleggen van Lewis Hamilton. Het duo heeft tot nu toe een zeer succesvolle samenwerking gehad. De zesvoudig wereldkampioen heeft aangegeven geen haast te hebben om een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Bij Gazzetta dello Sport zei Wolff vorig weekend dat Hamilton’s toekomst bij het team niet afhangt van de beslissing die de Oostenrijker over zijn eigen toekomst neemt. “We zijn vrienden, maar als ik besluit te stoppen, zou hij doorgaan met winnen omdat er zoveel goede mensen in dit team werken. Net zoals Mercedes niet ineens kampioenschappen gaat verliezen met de beste auto en de beste rijders, omdat we een geweldige coureur zouden verliezen bij zijn vertrek.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble