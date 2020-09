Hamilton: F1-stewards 'proberen me te stoppen' met straffen

Hamilton maakte voor de race oefenstarts, maar deed dat niet in de toegelaten zone. De stewards stelden nog voor de start een onderzoek in. Tijdens de race kwam het verdict: twee keer vijf seconden tijdstraf en een strafpunt bij op de licentie, waardoor leider Hamilton een kans op de zege verloor en derde werd.

Teamgenoot Valtteri Bottas won voor Max Verstappen en Hamilton de race en maakt mede dankzij een extra punt voor de snelste ronde elf punten goed in de stand. Hamilton was na afloop bijzonder ontevreden over zijn straf, die hij tijdens de wedstrijd zelf al “ridicuul” noemde. “Ik moet terugkijken naar wat ik heb misdaan en wat de reglementen zeggen, maar ik ben er vrij zeker van dat niemand ooit twee straffen van vijf seconden heeft gekregen voor iets ridicuuls als dit”, stelde Hamilton voor de camera van Sky Sports F1. “Ik heb niemand in gevaar gebracht en heb dit al op een miljoen circuits gedaan en dat werd nooit in vraag gesteld. maar het is wat het is.”

Hamilton komt ook tot op twee strafpunten van een schorsing, een benarde situatie die zal duren tot hij weer strafpunten kwijtspeelt na de Turkse Grand Prix van half november. Volgens Hamilton is de straf in ieder geval te zwaar. "Natuurlijk, maar dat was te verwachten”, vervolgt de zesvoudige wereldkampioen. “Ze proberen me af te stoppen, niet? Maar dat is oké. Ik moet gewoon mijn hoofd erbij houden en blijven werken. Dan zullen we zien wat er gebeurt.”

Hamilton zat de tijdstraf uit tijdens zijn eerste en enige pitstop, die er vroeger kwam dan die van de concurrentie. Dat moest ook wel, omdat hij in tegenstelling tot Bottas en Verstappen op de zachtere banden moest starten, al wilde Hamilton liever nog langer door. “Het plan was om in die ronde [16] te stoppen, maar ik probeerde zover mogelijk te gaan. Ik denk echter niet dat het veel veranderd zou hebben. Ik heb het op die zachte banden best goed gedaan. Ik moet er de volgende keer gewoon voor zorgen dat ik me niet meer in die positie bevind."

