Bottas wint in Rusland na tijdstraf Hamilton, Verstappen tweede

De race in Sochi kende een wat chaotische begin. Vooraan kwam Hamilton goed weg van de pole, terwijl Verstappen meteen Bottas voorbij zag komen voor de tweede plek. De Limburger kroop richting de tweede bocht naar de achterkant van de Fin, maar kreeg geen kans om de tweede positie te heroveren doordat Bottas een kijkje besloot te nemen bij Hamilton. De Brit zat echter aan de binnenkant en bleef zijn teamgenoot voor. Verstappen kreeg intussen Daniel Ricciardo naast zich, alvorens wijd te gaan in de tweede bocht. De Nederlander moest hierdoor tussen de piepschuimen blokken door voordat hij terug mocht komen op de baan. De Red Bull-coureur deed dit vluchtig, waardoor hij achter Ricciardo terug kon keren tussen de lijnen. Even verder pakte Verstappen de derde plek terug van de Australiër, die vervolgens ook nog een positie verloor aan teamgenoot Esteban Ocon.

Op dat moment verscheen de safety car op het circuit omdat er verder naar achteren brokken waren gemaakt. Net als Verstappen was ook Carlos Sainz wijd gegaan bij de tweede bocht. Ook de Spanjaard dacht snel tussen de piepschuimen blokken te kunnen slalommen, maar botste de linkerkant van zijn McLaren hard tegen de muur, waarna hij midden op de baan tot stilstand kwam. Verschillende coureurs konden Sainz nog maar net ontwijken. Teamgenoot Lando Norris moest flink van het gas voor de Spanjaard en viel hierdoor terug naar de laatste plek. Bij de vierde bocht ging het ondertussen mis bij Lance Stroll. De Canadees werd bij het uitkomen van de bocht van achteren geraakt door Charles Leclerc, waardoor hij de controle over zijn Racing Point verloor en in de muur crashte. De wedstrijdleiding besloot hierop de race te neutraliseren.

Tijdens de safety car-periode kreeg Hamilton te horen dat hij twee keer een tijdstraf van vijf seconden aan de broek had gekregen omdat hij voor de race twee overtredingen had gemaakt bij het maken van een proefstart. "Waar staat dat in het regelboek", reageerde de regerend wereldkampioen verbolgen. Om daar later aan toe te voegen: "Dit is belachelijk."

Na vijf ronden kwam de safety car naar binnen en ging de race weer verder. Vooraan bleef de situatie onveranderd. Hamilton bleef aan kop, voor Bottas, Hamilton, Ocon en Ricciardo. De race was zestien ronden oud toen Hamilton naar binnen kwam voor een pitstop, waarbij hij meteen zijn dubbele tijdstraf inloste. De Brit vervolgde zijn weg op de harde compound en op de elfde plek. Bottas erfde de leiding en bouwde in de ronden die volgden een voorsprong van tien seconden op ten opzichte van Verstappen.

Verstappen zocht na 25 ronden de pits op om naar de harde band te gaan en kwam achter Bottas en de nog niet gestopte Charles Leclerc en Daniil Kvyat als vierde terug in de race. Bottas volgde een ronde later en behield de leiding bij zijn pitstop, waarna de overwinning een formaliteit leek. Verstappen keerde met een inhaalactie op Kvyat terug in de top-drie en lag weer tweede nadat Leclerc zijn pitstop had gemaakt. Kvyat ging daarna naar de pits, waarmee Hamilton naar P3 promoveerde. De Brit zat echter tandenknarsend in de auto, aangezien hij op banden reed die zo'n tien ronden ouder waren dan die van Bottas en Verstappen, wat het moeilijk maakte om nog verder naar voren te komen.

Bottas genoot tijdens zijn laatste stint een ruime voorsprong op Verstappen, die op zijn beurt een stevige buffer op Hamilton had. Aan de voorkant van het veld was het de rest van de middag dus weinig spannend. Bottas reed eenvoudig naar zijn tweede zege van het seizoen, na eerder de seizoensopener in Oostenrijker op zijn naam te hebben geschreven. Verstappen finishte als tweede, terwijl Hamilton het podium in Sochi completeerde. Sergio Perez behaalde een sterke vierde plaats, Ricciardo werd vijfde, inclusief een tijdstraf van vijf seconden omdat hij bij een inhaalactie op teamgenoot Ocon wijd was gegaan in de tweede bocht en niet de door de wedstrijdleiding voorgeschreven route tussen de piepschuimen borden had genomen.

Leclerc eindigde als zesde, Ocon hield thuisrijder Kvyat net achter zich voor de zevende plek. Daarachter vond een vermakelijk gevecht plaats voor de laatste punten, met dank aan Lando Norris, Pierre Gasly en Alexander Albon. De McLaren-coureur slaagde er op een oude set banden echter niet in om de coureurs van AlphaTauri en Red Bull achter zich te houden en moest uiteindelijk tweede pitstop te maken, waardoor hij in achterveld finishte. Gasly pakte de negende plaats in Sochi en Albon nam het laatste punt mee naar huis.



Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2020 verder met de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring.