Stewards schelden strafpunten Hamilton weer kwijt in Rusland

Hamilton maakte voor de race proefstarts op een plaats waar dat niet mocht en kreeg daarom twee keer een tijdstraf van vijf seconden. Daarnaast kreeg hij in totaal twee strafpunten op zijn licentie. Daarmee zou Hamilton op tien strafpunten komen te staan, vanaf twaalf punten volgt een wedstrijd schorsing.

De stewards zijn na de race echter van mening veranderd, omdat ze te horen kregen dat Hamilton niet uit eigen beweging handelde, maar vooraf expliciet aan zijn team had gevraagd of hij op die plek een oefenstart mocht uitvoeren. Zijn team gaf hem daarvoor toestemming. Daardoor worden de strafpunten weer ingetrokken en krijgt Mercedes een boete van 25.000 euro.

“De stewards hebben informatie gekregen van het team dat de rijder instructies van het team had gekregen om een proefstart uit te voeren op de verkeerde plaats”, klonk het in een statement van de FIA. “Dat werd bevestigd door de stewards, die de audio van het team en de rijder hebben beluisterd. Gebaseerd op die informatie hebben de stewards de strafpunten verwijderd en de deelnemer (Mercedes-AMG Petronas F1 Team) beboet met 25.000 euro.”

Hamilton kreeg van race-engineer Pete Bonnington de instructie om twee oefenstarts uit te voeren voorbij de uitgang van de pitlane, wat tegen de richtlijn inging van wedstrijdleider Michael Masi. Hamilton was verbolgen over de straf en vermoedde dat de stewards hem wilden afstoppen. Door de twee strafpunten zou hij zich namelijk geen enkele misstap meer kunnen veroorloven tot de Turkse Grand Prix, als hij sowieso enkele strafpunten kwijtraakt.

Teambaas Toto Wolff gaf na afloop zijn visie op de feiten: “Het verdict was dat hij niet op de juiste plaats stond. Dat wordt nergens vermeld in de nota’s van de wedstrijdleider en staat ook niet in de reglementen. Dus we moeten maar aanvaarden dat we daarvan mening verschillen. Er valt over te twisten. Maar de race is voorbij. Je moet het accepteren en weer verdergaan."

