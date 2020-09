Hamilton dichtbij schorsing na bestraffing in F1 GP Rusland

Hamilton kreeg in Sochi een dubbele straf van vijf seconden en een strafpunt omdat hij voor de start tot twee keer toe een oefenstart uitvoerde daar waar dat niet mocht. Die overtreding werd tijdens de race zelf omgezet in een straf, zodat Hamilton bij zijn eerste en enige pitstop tien seconden langer moest blijven staan.

De bestraffing had gevolgen voor de wedstrijd van Hamilton, die terugviel tot de derde plek na Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas en Red Bull-man Max Verstappen, maar zou ook nog verdere gevolgen kunnen hebben. Hamilton heeft ondertussen namelijk tien strafpunten verzameld op zijn licentie. Als hij de komende weken andermaal een bestraffing krijgt en zijn totaal oploopt tot 12 strafpunten, dan wordt de zesvoudige wereldkampioen voor een wedstrijd geschorst. De laatste strafpunten kwamen er bij in Monza, toen hij een gesloten pitlane binnenreed tijdens de safety car.

In het sportieve reglement van de FIA staat duidelijk dat oefenstarts enkel vlak aan de uitgang van de pitlane mogen gebeuren, maar in het heetst van de strijd was Hamilton furieus over zijn 'ridicule' bestraffing. Hamilton moet de volgende races uitkijken, want pas na de Grand Prix van Turkije in november zal Hamilton weer strafpunten kwijtspelen. Tot dan kan de Brit zich dus geen enkele misstap veroorloven.

Sinds het invoeren van de strafpuntensysteem in 2014 werd geen enkele rijder al een wedstrijd geschorst. De laatste rijder die een wedstrijd op de bank moest blijven was Romain Grosjean, die na het veroorzaken van een startcrash in de Belgische Grand Prix 2012 een wedstrijd geschorst werd. In de Formule 2 was er vorig jaar wel al een schorsing voor MP Motorsport-rijder Mahaveer Raghunathan, die vlot 12 strafpunten verzamelde.

