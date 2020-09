Wedstrijdleiding onderzoekt Hamilton na illegale proefstart

Hamilton maakte een proefstart toen hij onderweg was naar de startgrid voor de Grand Prix van Rusland, maar deed dat echter op een andere plek dan voorafgaand aan het weekend bepaald. Volgens het reglement mogen coureurs alleen direct aan het eind van de pitstraat een proefstart maken, Hamilton deed het een stuk verderop na de knik richting de eerste bocht.

Kort nadat Hamilton de proefstart maakte, stelde de wedstrijdleiding een onderzoek in naar het incident. Het is al de tweede keer dat Hamilton onderzocht wordt door de wedstrijdleiding. In de kwalificatie sneed hij een stuk van de baan af, maar kreeg geen straf omdat zijn rondetijd geschrapt werd en hij er geen voordeel uithaalde.