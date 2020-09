Het allesbepalende moment voor de bizarre race-uitslag was toen Lewis Hamilton een stop and go-penalty opgelegd kreeg. De WK-leider kwam de pits binnen toen dat nog niet was toegestaan, aangezien de gestrande wagen van Kevin Magnussen op een gevaarlijke plek stond. In plaats van een eenvoudige overwinning - waar het lange tijd op leek - moest de Mercedes-coureur na zijn straf een halve minuut achter de laatste wagen aansluiten. Het gebrek aan vorm bij teamgenoot Valtteri Bottas en de problemen van Red Bull Racing maakten de weg vrij voor een uniek podium.

We blikken terug op het incident van Hamilton waardoor de hele race veranderde en leggen de omstandigheden uit.

Waarom was de pitstraat gesloten?

Kevin Magnussen spartelde de eerste fase van de race in de achterhoede nadat hij in de openingsronde schade aan zijn voorvleugel opliep. De Deen moest direct naar binnen voor een nieuwe vleugel. Na zeventien ronden kwam hij door een vermeend motorprobleem tot stilstand bij het uitkomen van Parabolica. Magnussen parkeerde zijn wagen aan de rechterkant van de baan, vlak bij een opening in de vangrails waarachter de marshals de Haas konden bergen. De wedstrijdleiding vond het echter verstandiger om de bolide richting pitstraat te duwen. Om de marshals te beschermen voor op volle snelheid aanstormende coureurs tijdens het duwen van de wagen van Magnussen besloot F1-wedstrijdleider Michael Masi om de pitstraat te sluiten en de safety car naar buiten te sturen.

Waarom werd de wagen van Magnussen niet achter de vangrails geduwd?

De Safety Car voor Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, en Lance Stroll, Racing Point RP20 Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Toen Magnussen stilviel, zette hij zijn wagen bewust zo dicht mogelijk bij een baanpost met een opening in de vangrails neer. Het leek voor de hand liggend dat de Haas achteruit geduwd zou worden. Dat had onder een kortstondige gele vlag gekund. Masi legde echter uit dat de betreffende opening niet groot genoeg is en dat F1-bolides er niet doorheen passen. De opening is er puur voor marshals om snel en gemakkelijk de baan op te kunnen wanneer er een incident heeft plaatsgevonden. “Sommige openingen zijn bedoeld voor wagens, anderen zijn enkel baanposten. Daar past geen wagen doorheen”, aldus Masi. “De enige veilige plek om de bolide te bergen, was om hem naar de pitstraat te duwen. Er was namelijk geen andere opening beschikbaar.”

Welke waarschuwing kregen Lewis Hamilton en Mercedes?

Op het moment dat de beslissing genomen werd om de pitstraat te sluiten en de safety car naar buiten te sturen, bevond raceleider Hamilton zich al in de buurt van de Parabolica. Zodra hij door de laatste bocht kwam, brandden twee rode Pit Lane Status-lampen aan de buitenzijde van de bocht, in combinatie met een kruis. Dat kruis is het teken aan de coureurs dat de pitstraat gesloten is. De locatie van deze lampen wordt voorafgaand aan het evenement door de FIA doorgegeven aan de teams, dus zowel Mercedes als Hamilton had op de hoogte moeten zijn van de locatie.

Masi daarover: “De kaart waarop deze lampen staan aangegeven en deel uitmaakt van de pitstraatdiagram wordt aan alle teams overhandigd. En wat in die informatie staat, kan ook worden gebruikt bij de rijdersbriefing.” Er zijn verder nog twee waarschuwingssystemen om teams in dergelijke situaties te helpen. In de software die teams gebruiken om de baan in de gaten te houden wordt op zo’n moment de pitstraat in rood gemarkeerd. Daarnaast wordt er op de officiële F1-tijdenlijsten melding gedaan van de gesloten pitstraat.

Hoe konden Hamilton en Mercedes dat signaal missen?

De sluiting van een pitstraat tijdens een race gebeurt slechts zelden. De laatste keer was de Grand Prix van Brazilië 2016. Hamilton erkende na afloop dat hij de signalen niet gezien had, aangezien hij vooral naar rechts keek waar men bezig was met de wagen van Magnussen.

Pitlane entry Monza Foto: FIA

Mercedes moest in een split second reageren op de safety car maar zag de veranderingen in het softwaresysteem en op de tijdenpagina’s niet tijdig. Zoals Mercedes-teambaas Toto Wolff erkende: “We ontdekten het op het laatste moment in onze fabriek in Engeland. Een van de strategen schreeuwde via de radio toen Lewis de pits binnenkwam. Er was verwarring want je bereidt je voor op de pitstop. Iedereen in de pitstraat, waaronder ikzelf, was bezig met deze situatie maar niemand keek op pagina vier [van de tijdenpagina’s] om te zien dat de pitstraat gesloten was. Het was een opeenstapeling van gebeurtenissen waardoor de race van Lewis verknald werd. We moeten deze incasseren.”

Kon Hamilton tijdens de rode vlag in gesprek met de stewards?

Hamilton was in eerste instantie stellig van mening dat hij geen enkel signaal was gepasseerd dat hem vertelde dat hij de pits niet mocht betreden. Tijdens de rode vlag - veroorzaakt door een stevige crash van Ferrari-coureur Charles Leclerc - nam hij het heft in eigen hand en zocht de stewards op om te achterhalen wat er precies was gebeurd. Nadat hij gewezen werd op de twee brandende lichtpanelen met een kruis erkende hij zijn fout en accepteerde de consequenties. Het lijkt misschien gek dat Hamilton op een dergelijke wijze in gesprek kon treden met de stewards terwijl de race effectief gezien pas halverwege was en er nog geen straf was uitgedeeld, maar de FIA benadrukt altijd open te staan voor coureurs als zij bepaalde kwesties willen bespreken. Masi daarover: “De stewards hanteren een ‘open deur-beleid’. Als iemand een vraag heeft, kan dat.”

Was de 10 seconden stop and go-penalty van Hamilton te zwaar?

De sanctie die Hamilton opgelegd kreeg was de zwaarste straf die tijdens een race uitgedeeld kan worden. De Brit zakte vanaf de leiding weg tot ver achter de laatste wagen.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 incasseert zijn straf Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Niet iedereen kon zich vinden in de zwaarte van de straf, aangezien hij er nauwelijks iets door won. De regels zijn echter duidelijk. Artikel 28.14 van het sportieve reglement meldt: “Een straf onder artikel 38.3(d) (een stop and go-penalty van 10 seconden) wordt uitgedeeld aan een rijder die, naar mening van de stewards, om welke reden dan ook de pitstraat binnenkwam terwijl deze gesloten was.” Zoals Masi zei: “Het eenvoudige is dat er geen flexibiliteit in die regel zit. De stewards hebben een verplichte straf die ze moeten uitdelen voor zo’n vergrijp.”

De stop and go-penalty in deze vorm werd na de Grand Prix van Brazilië 2016 in de regels opgenomen. In die race kwam Daniel Ricciardo de pits binnen terwijl deze gesloten was en kreeg een tijdstraf van slechts vijf seconden. Sommige teams vonden die straf te mild aangezien er veel tijd gewonnen kan worden met een dergelijke pitstop.

De FIA legt strafmaten ook regelmatig voor aan teams om te zien of zij een bepaalde regel te streng of te mild vinden. Masi: “Alle dergelijke verplichte straffen zijn vorig jaar een voor een doorgenomen met de sportief directeuren van de teams, om te zien of er dingen veranderd moesten worden. Zij stemden er unaniem mee in dat het zo moest blijven. Alle teams waren goed op de hoogte van de verplichte straffen.”