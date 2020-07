Hamilton domineert als vanouds: "Een van mijn favoriete races"

De wedstrijd, die startte op intermediates op een opdrogend circuit, had op heel wat manieren mis kunnen gaan voor polesitter Hamilton, maar de zesvoudige wereldkampioen en zijn team van Mercedes bleven foutloos en wisten zo de snelheid van de W11 om te zetten in een dominante zege. "Dit was een van mijn favoriete races", genoot Hamilton nog na. "Ik was de hele tijd alleen, maar het was dit keer een andere soort uitdaging. We hadden een geweldig tempo, een perfecte strategie en perfecte pitstops."

Dat het vertrouwen en de gretigheid bij Mercedes eindeloos zijn, was in de slotronden weer mooi vast te stellen. Hamilton lag aan de leiding met 28 seconden voorsprong op Max Verstappen, maar besloot om toch nog verse zachte banden te komen halen om nog een gooi te doen naar het punt voor de snelste ronde. Dat was een behoorlijk risico - met pitstops weet je maar nooit - maar Hamilton kwam vier tellen voor Verstappen weer de baan op en pakte makkelijk het extra punt mee.

"Ik bleef heel de tijd einde pushen, zeker aan het einde voor die snelste ronde. Ik moest die mediums heel lang managen, maar uiteindelijk kwam het voor mij perfect uit om die verse banden te komen halen en dat punt te pakken."

Met een soevereine overwinning komt Lewis Hamilton op 86 overwinning te staan en is hij nog maar vijf stuks verwijderd van het fabelachtige record van 91 Grand Prix-overwinningen van Michael Schumacher. Nadat hij in de seizoensopener het podium niet haalde, lijkt de trein nu vertrokken en komen de laatste records van Schumacher in zicht.

"Na de eerste race ben ik helemaal gefocust. De laatste twee wedstrijden zijn fantastisch geweest voor mij. Dit weekend zaten we er gewoon het hele weekend bovenop. Dat moeten we vol blijven houden."