Verstappen: "Dacht dat ik niet zou racen, dit voelt als een zege"

Verstappen beleefde in Hongarije zonder twijfel de meest hectische aanloop naar een Grand Prix uit zijn F1-carrière. De Nederlander crashte op weg naar de grid en leek de race te moeten missen. Het leek een even onnodige als kostbare misser te worden, ware het niet dat Red Bull een topprestatie heeft geleverd door de bolide op tijd klaar te krijgen voor de start. Dat huzarenstukje valt eigenlijk nog de allergrootste winst van deze zondag te noemen voor de manschappen van Christian Horner.

Podium voelt als overwinning na vroege zeperd

Na het doven van de lichten wist Verstappen het moment ook individueel achter zich te laten en zich vanaf de zevende startplek op te werken naar P3. De achtvoudig GP-winnaar ging vervolgens een rondje langer door op intermediates dan Lance Stroll en wist daarmee de tweede stek te veroveren. In het restant bleek Lewis Hamilton een klasse apart, maar Verstappen kon op een opdrogende baan wel P2 uit het vuur te slepen. Het is veel meer dan verwacht "Ik dacht dat ik niet meer zou racen vandaag, dus dit voelt als een overwinning", liet hij meteen na afloop weten.

Vanzelfsprekend gaat alle dank daarvoor uit naar de monteurs van Red Bull, die via de boordradio al de woorden 'you are legends' te horen kregen van de Limburger. "De monteurs hebben fantastisch werk geleverd door de auto nog op tijd klaar te krijgen. Ik weet echt niet hoe ze het hebben gedaan, maar het is ongelooflijk", komt Verstappen loftuitingen tekort. Gevraagd hoe de opgelapte auto aanvoelde, grinnikt hij. "Het voelde gewoon goed, eigenlijk als nieuw."



Monteurs terugbetalen met P2

"Ik ben vooral blij dat ik ze heb kunnen terugbetalen met deze tweede plek. De eerste ronde was cruciaal. Daarna hebben we de juiste keuzes gemaakt en hadden we een goed tempo te pakken. Het is mooi om de Mercedessen te kunnen splitten." Om dat laatste te kunnen doen, moest hij in de slotfase nog wel Valtteri Bottas van het lijf houden. "Op welk moment ik wist dat ik hem achter me zou houden? Nou dat weet je eigenlijk helemaal niet. Ik probeerde mijn eigen tempo te rijden, al kreeg ik wel mee dat hij een seconde per ronde dichterbij kwam. Maar goed: het is lastig om op dit circuit iemand te volgen, dus toen hij binnen anderhalve seconde van mij kwam, werd het voor hem een stuk moeilijker. In de laatste ronde kregen we nog wel met wat verkeer te maken, maar gelukkig kon ik volhouden. Ik ben heel erg blij met deze tweede plek."