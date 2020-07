Bottas verklaart mislukte start in Hongarije

Bottas schoot op de Hungaroring net voor de lichten uitgingen een beetje vooruit op de tweede gridplek en viel daarna even stil zodat hij bij het echte startschot meteen enkele meters verloor. Die actie leek op een valse start en Ferrari-man Sebastian Vettel meldde op de radio ook dat de Fin onderzocht moest worden.

Bottas kwam echter zonder straf weg omdat hij bij de start niet genoeg bewoog om de sensor van de FIA te prikkelen. Dat is overigens een systeem dat Vettel goed kent, want hem overkwam vorig jaar in Japan hetzelfde. Ook toen was zijn beweging voor de start niet genoeg om de sensor te doen afgaan en een bestraffing te krijgen. Geen straf dus voor Bottas, maar hij had sowieso al een prijs betaald voor zijn verstoorde start. De Mercedes-man verloor meteen een vijftal plaatsen en moest dus aan een inhaalrace beginnen.

"Als je als tweede vertrekt, is het natuurlijk de bedoeling om te winnen en ik verloor het al bij de start, dus dit was gewoon een slechte race voor mij", stak Bottas van wal, die verklaarde wat er precies misging bij de start. "Ik reageerde op een licht op mijn dashboard. Ik weet niet wat het was, maar er veranderde iets op mijn dash en daar reageerde ik op en niet op het startlicht. Toen raakte ik in anti-stall en moest ik de start opnieuw doen. Daar verloor ik de race en moest ik veel terrein goedmaken."

Die inhaalrace was dankzij het superieure tempo van Mercedes en de halfnatte omstandigheden geen onoverkomelijke opdracht. Bottas rolde iedereen voor hem op en besloot om in het laatste kwart nog een pitstop te maken voor nieuwe banden. Met dat versere rubber kon hij de kloof die hij prijs had gegeven op Red Bull-rijder Max Verstappen in de laatste 20 ronden nog wel dichten, maar Verstappen weerstond en hield Bottas op een derde plek aan de finish.

Volgens Bottas was die extra pitstop een goede beslissing. "Ik denk dat het de gok waard was, ja. Want dat gaf mij een verschil qua banden. Het betaalde zich vandaag niet uit, maar het was nog heel nipt met Max. Ik heb in ieder geval veel punten gescoord en kijk nu uit naar Silverstone."