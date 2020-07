Hamilton domineert GP van Hongarije, Verstappen tweede na crash

Na twee races op de Oostenrijkse Red Bull Ring had de Formule 1 dit weekend een afspraak op de Hungaroring, de baan waarop Max Verstappen een jaar geleden zijn eerste pole-position in de Formule 1 behaalde en vervolgens tweede werd in de race. Hoewel hij ook zondag als tweede onder de vlag doorkwam, had de Limburger het dit jaar een stuk moeilijker in Hongarije. Na een bijzonder stroef verlopen vrijdag werd besloten de RB16 flink aan te passen voor de rest van het weekend, maar ook op zaterdag liet de performance van de auto nog veel te wensen over. Verstappen kwam in de kwalificatie zodoende niet verder dan een teleurstellende zevende tijd.

De race was nog niet begonnen of er was nog meer drama bij Verstappen. Het had geregend, waardoor iedereen op intermediates naar de grid toe reed. Verstappen gebruikte de ronde naar de startopstelling om te kijken hoe het circuit erbij lag en erachter te komen waar de limieten lagen, maar gleed bij de twaalfde bocht van de baan om vervolgens in de baanafzetting te belanden. Bij de impact brak zijn voorvleugel af en raakte zijn voorwielophanging beschadigd, waardoor er op de grid een flinke reparatie moest worden uitgevoerd door de Red Bull-monteurs. Het zag er even heel slecht uit voor Verstappen, maar wonder boven wonder was de RB16 op tijd weer klaar voor de start. "Bedankt voor het geweldig werk, jongens. Dit is ongelofelijk", deelde Verstappen kort voor het begin van de formatieronde aan zijn team mee.

Toen de coureurs aan de formatieronde begonnen, bleek het asfalt een stuk droger dan eerder. Haas besloot daarom zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean naar binnen te roepen voor droogweerbanden, al betekende dit wel dat zij de wedstrijd vanuit de pitstraat moesten aanvangen. De strategische gok van de Amerikaanse renstal pakte echter goed uit, doordat de baan in de openingsfase snel verder opdroogde.

Hamilton maakte zich eenmaal terug op de grid zorgen over zijn motor, maar kende een vlekkeloze start en had na de eerste ronde al een voorsprong van drie seconden te pakken op de rest van het veld. Valtteri Bottas, wiens auto voordat de rode lampen uit waren al leek te bewegen, en Sergio Perez kwamen een stuk minder denderend van hun plek, waardoor Lance Stroll in de eerste meters naar de tweede plek kon gaan. Max Verstappen zette zijn Red Bull op weg naar de eerste bocht naast de Ferrari van Sebastian Vettel en verschalkte de Duitser bij het ingaan van de tweede bocht voor P3.

De drogere omstandigheden op de Hungaroring zorgden ervoor dat iedereen in de eerste ronden van de race naar de pits moest voor slicks. Iedereen op de Haas-coureurs na. Hamilton en Stroll maakten na drie ronden hun pitstop, waardoor Verstappen aan de leiding van de wedstrijd kwam. De Nederlander zocht een ronde later echter zijn team op en lag vervolgens achter Hamilton op de tweede plek, waar hij de rest van de race zou blijven. Magnussen en Grosjean waren door alle pitstops opgeklommen naar de derde en vierde plaats, terwijl Stroll na de bandenwissels op P5 rondreed.

De Haas-coureurs konden het tempo vooraan natuurlijk niet bijbenen. Stroll lag zodoende al snel weer derde, terwijl Bottas zich na de pitstops opwerkte naar de vierde plek, nadat hij bij de start was teruggevallen naar de zesde positie. Het was vervolgens de vraag wanneer de coureurs hun tweede pitstop gingen maken. Er leek namelijk een nieuwe bui onderweg naar de Hungaroring. Echt regenen ging het echter niet. Het bleef bij een paar druppels, waardoor de coureurs rustig naar een nieuwe set slicks konden wisselen, waarbij het gros van het veld voor de harde band koos. Van de mannen vooraan ging Bottas na 34 ronden als eerste naar binnen, een ronde later gevolgd door Stroll. De Canadees keerde na zijn stop achter de Fin terug op de baan, waarmee de undercut van Mercedes geslaagd was.

Verstappen haalde na 36 ronden vers rubber, waarna ook Hamilton naar binnen kwam. De Brit nam medium banden mee, terwijl de Nederlander op de harde compound naar buiten was gestuurd. Hamilton genoot na de tweede serie pitstops echter een ruime voorsprong van twintig seconden, die hij in de volgende ronden alleen maar verder zou uitbouwen, waardoor hij in principe zonder positieverlies nog eens nieuwe banden kon halen. Met nog vier ronden te gaan deed Hamilton dit ook. De Brit wisselde naar de soft band en keerde vijf seconden voor Verstappen terug op het circuit. Op de zachte band kon Hamilton echter moeiteloos het gat controleren en zelfs nog wat verder oprekken, waarmee zijn achtste zege in de Hongaarse Grand Prix - zijn derde op rij - een feit was.

Bottas, naar wie uiteindelijk overigens geen onderzoek werd ingesteld vanwege zijn mogelijke valse start, kam in de slotfase nog met rasse schreden dichterbij aan Verstappen. De Fin had het gat met nog twee ronden te gaan volledig gedicht, maar voor een serieuze aanval bleek geen tijd meer waardoor Verstappen tweede werd in Hongarije en Bottas zich tevreden moest stellen met de derde plek. Stroll kwam met de Racing Point als vierde aan de finish. Alexander Albon reed een prima race vanaf de dertiende startpositie en ging enkele ronden voor het einde Sebastian Vettel voorbij voor de vijfde plek, al moet Red Bull nog wel bij de wedstrijdleiding komen omdat monteurs zijn pitplek zouden hebben drooggeblazen. Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen en Carlos Sainz pakten de resterende punten in Hongarije. Charles Leclerc worstelde vroeg in de race met zijn banden en finishte buiten de punten als elfde.

Door zijn overwinning gaat Hamilton nu aan de leiding in het kampioenschap, met 63 punten. Bottas staat na drie races derde met 58 punten, terwijl Verstappen van de zesde naar de derde plek springt met dank aan zijn tweede plaats in Hongarije. Het puntentotaal van de Nederlander is momenteel gelijk aan zijn startnummer: 33. Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2020 verder op het circuit van Silverstone, waar net als op de Red Bull Ring twee races achter elkaar worden verreden.

Uitslag F1 Grand Prix van Hongarije - Race