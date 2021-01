'Hamilton legt forse salariseisen neer bij Mercedes'

De afgelopen acht seizoenen was Hamilton met ongelooflijk veel succes in dienst van Mercedes, maar officieel gezien is hij op dit moment een zogenaamde ‘free agent’. Zijn contract bij de kampioensformatie liep op 31 december 2020 af en er is nog altijd geen overeenstemming bereikt over een nieuwe overeenkomst, ondanks meerdere verklaringen dat team en coureur graag met elkaar verder willen. Het grote struikelblok in de onderhandelingen lijken de eisen van Hamilton te zijn.

De zevenvoudig wereldkampioen heeft een duidelijk lijstje met wensen neergelegd bij Mercedes voor zijn nieuwe contract. Hij zou veertig miljoen euro per jaar willen verdienen, plus een bonus van tien procent als hij de wereldtitel voor coureurs wint. Ook wil Hamilton graag een exemplaar van de nieuwe hypercar van Mercedes, de AMG Project One, ontvangen. Tevens hoopt hij op een rol als ambassadeur van de Duitse autofabrikant, waarbij hij een drijvende kracht zou willen worden achter de elektrische transitie van het merk. Zo was hij in 2020 al het gezicht van de strijd tegen ongelijkheid en racisme. Hij kreeg het zelfs voor elkaar om Mercedes te overtuigen de bekende Zilverpijlen in het zwart uit te dossen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al aangegeven dat hij desnoods tot de laatste dagen voor de start van de wintertest, die van 1 tot 3 maart 2021 in Barcelona wordt gehouden, kan wachten tot Hamilton zijn nieuwe contract ondertekent. Tegelijkertijd wordt er vanuit de directie van moederbedrijf Daimler ook druk gezet op een snelle afronding van de onderhandelingen met de recordwinnaar. Ola Kallenius, de CEO van Daimler, heeft Wolff een reeks beperkingen opgelegd voor de gesprekken. De Zweed heeft een herstructurering voor Mercedes op poten gezet en doet zijn best om de kosten te drukken, en hij vindt het niet binnen dat plaatje passen als Hamilton een enorm salaris gaat verdienen.

Wolff zou mogelijk wel kunnen rekenen op de steun van INEOS, dat sinds december 33,3 procent van de aandelen in het F1-team van Mercedes heeft. Daardoor bezit het bedrijf van Jim Ratcliffe een even groot aandeel in de renstal als teambaas Wolff en Daimler. Mogelijk is INEOS bereid om wat extra budget vrij te maken om te voldoen aan de eisen van Hamilton. Tegelijkertijd moet men ook oppassen, want Kallenius dreigt met de mogelijkheid om George Russell op te roepen en van Williams over te hevelen naar Mercedes.