Todt waarschuwt: ‘Geen normaal’ F1-seizoen 2021 door corona

Het coronavirus houdt de autosportwereld al bijna een jaar in zijn greep. Vanaf maart 2020 moesten alle klassen hun kampioenschap stilleggen of de start van de jaargang uitstellen. Met veel creativiteit slaagden de meeste organisatoren er uiteindelijk nog wel in om een programma op poten te zetten, maar de invloed van COVID-19 bleef duidelijk merkbaar met besmettingen en nieuwe afgelastingen. Dat gold ook voor de Formule 1, dat vijf races minder dan gepland afwerkte en bovendien vrijwel het gehele seizoen binnen de grenzen van Europa bleef. Dat de koningsklasse van de autosport hierin slaagde, kan op complimenten van Todt rekenen.

“Ik weet niet zeker of ik ga spreken van een beter seizoen. Ik vind dat 2020 een geweldig seizoen was met veel creativiteit. Wie had een jaar geleden verwacht dat we drie races in Italië, een back-to-back op hetzelfde circuit in Oostenrijk en op Silverstone en een GP in Turkije zouden hebben?”, zei Todt. “Dat is de verdienste van de Formule 1. Ik wil daarom ook de rol van Chase Carey en zijn leiderschap in de Formule 1 benadrukken in de samenwerking met de FIA, zeker als je kijkt naar wat er bereikt is qua het beperken van het aantal corona-besmettingen in de autosport.”

Todt anticipeert op veranderende kalenders

De inmiddels afgezwaaide F1-topman Carey maakte in een eerder stadium duidelijk dat de Formule 1 erop rekent dat het seizoen 2021 onder vrijwel normale omstandigheden kan plaatsvinden. Dat werd kracht bijgezet toen de F1 een kalender met maar liefst 23 races presenteerde. Inmiddels lijkt de eerste race al te wankelen, want de Grand Prix van Australië op 21 maart staat op losse schroeven vanwege de nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus die in Groot-Brittannië opdook. Todt waarschuwt dan ook dat het longvirus nog niet weg is en hij voorziet dat de gepresenteerde kalenders niet de definitieve zullen blijken.

“Het is niet dat we met een schone lei beginnen omdat het seizoen [2020] voorbij is. Er blijven lockdowns en beperkingen komen, want het virus is er nog. Er is progressie. We verwachten een vaccin, dus dat is een goede ontwikkeling voor de mens”, aldus Todt. “Maar ik weet zeker dat we in de komende tijd het een en ander gaan horen over mogelijke veranderingen aan de verschillende kalenders. Niet alleen in de F1, maar ook op andere kalenders. Hoewel ik denk dat het leven na de COVID-19-crisis anders is, denk ik ook dat de eerste helft van 2021 niet gaat zijn zoals je mag verwachten in een normaal seizoen.”