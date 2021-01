Brown: Sainz heeft verwachtingen overtroffen bij McLaren

Sainz keerde als vervanger van Fernando Alonso in 2019 naar McLaren na debuutjaren bij Toro Rosso en een jaartje Renault in 2018. Naast de jonge Lando Norris kon Sainz zich prima vinden in de stabiliteit die McLaren bood. De Madrileen koppelde aan zijn snelheid ook regelmaat en wedstrijdinzicht en wist twee keer op rij zesde te worden in de eindstand van de Formule 1.

Samen met Norris zorgde Sainz er ook voor dat McLaren in 2020 derde kon worden bij de constructeurs, een kleine stunt. Met zijn prestaties kwam hij eind 2019 al in beeld bij Ferrari, het team besloot nog voor het vertraagde seizoen 2020 om voor 2021 Vettel door Sainz te vervangen.

McLaren gunt Sainz de kans om het rode pak van de Scuderia aan te trekken, maar vindt het jammer dat hij andere oorden opzoekt. "Carlos heeft het buitengewoon gedaan denk ik", oordeelde McLaren CEO Zak Brown. "We hadden hem nooit vastgelegd als we niet hadden gedacht dat hij een uitstekende racer is, maar ik denk dat je wel kan stellen dat hij onze verwachtingen heeft overtroffen. Ik denk dat hij echt het beste uit zichzelf heeft weten te halen in deze omgeving. Hij en Lando hebben ons de voorbije jaren echt geleid. De rijders zijn de sterren, maar iedereen binnen McLaren heeft die twee een goede auto gegeven, Renault is een goede partner geweest en Carlos en Lando hebben van die kansen het beste gemaakt."

Brown en McLaren hoefden niet lang na te denken over een vervanger voor Sainz. Zij wisten Daniel Ricciardo over te brengen van bij Renault, waar zijn contract afliep en Ricciardo vooral op basis van 2019 al besloot om het bij McLaren te proberen. Lando Norris en Daniel Ricciardo, het belooft niet alleen een snel maar ook een komisch koppel te worden. "Ik denk dat we zowel op als naast het circuit het meest attractieve rijdersduo in huis zullen hebben", pocht Brown. "Ik heb er heel veel vertrouwen in dat we een ijzersterke line-up hebben. Daniel is natuurlijk een bewezen racewinnaar en iemand die we eerder al in onze auto hebben proberen te zetten. De combinatie wordt geweldig."

