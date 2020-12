Hamilton neemt het op voor Bottas: "Hoeft zich niet te verdedigen"

Bottas eindigde net als vorig seizoen op de tweede plaats in het kampioenschap, maar slaagde er niet in om het zijn rivaal erg moeilijk te maken. De Fin won weliswaar de openingsrace, maar teamgenoot Hamilton sloeg keihard terug met drie zeges op rij. Bottas had geen antwoord en kon in het verdere verloop van het seizoen geen vuist maken. Waar Hamilton elf Grands Prix won, moest Bottas het doen met slechts twee overwinningen. In de eindstand van het kampioenschap had hij maar liefst 124 punten minder dan Hamilton.

Toch wil Hamilton zijn Finse collega niet afvallen, zo laat hij in gesprek met Motorsport.com weten. “Hoeveel mooie woorden kan ik nog zeggen over Valtteri? Ik denk niet dat hij zich hoeft te verdedigen voor zijn prestaties en ik hoef dat ook niet. Hij is hard blijven werken en we hebben vaak dichtbij elkaar gezeten in de kwalificaties, zeker het afgelopen jaar. Ik heb het al eerder gezegd: het is nooit gemakkelijk om sterke teamgenoten te hebben. Het is het hele jaar door een constante strijd, zowel mentaal als emotioneel.”

“Wat echt geweldig is tussen ons, is dat we op de baan hard kunnen vechten maar daarbuiten een profesisonele werkrelatie hebben. Dat toont zijn persoonlijkheid en karakter”, vervolgt Hamilton. “Ik weet nu al dat hij volgend jaar opnieuw stappen gaat zetten, dus ik moet een manier vinden om voor komend jaar wat meer snelheid te vinden.”

Bottas zelf gaf tijdens de FIA-prijsuitreiking na afloop van het seizoen al te kennen dat zijn tweede plaats "niet echt bevredigend” was en hij een “wisselend” seizoen had gehad. “Natuurlijk heb ik, als ik naar de resultaten kijk, mijn doelstellingen voor dit jaar niet gehaald”, gaf de Fin toe. “Maar als ik naar het grotere plaatje kijk dan heb ik zo veel positieve dingen en lessen geleerd over het rijden en over mezelf. Dat alles neem ik mee naar volgend jaar.”

Was Bottas dit seizoen de meest ongelukkige coureur?