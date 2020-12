Bottas: P2 in het Formule 1-kampioenschap “niet erg bevredigend”

En waar Bottas in 2019 nog vier overwinningen achter zijn naam wist te zetten daar bleef hij dit jaar steken op slechts twee zeges. Niet echt een jaar om op vol trots op terug te krijgen dus, vindt de 31-jarige coureur uit Nastola zelf ook. “Als je als coureur bij het beste team rijdt dan mag je niet tevreden zijn met een tweede plaats”, aldus Bottas die vervolgens uitweidt over de teamprestatie van Mercedes . “Maar het is wel degelijk mooi om dit seizoen iets te kunnen bijdragen aan het team en de vierde constructeurstitel voor mij bij het team te behalen, de zevende op rij voor Mercedes.”

Ondanks dat hij ook dit jaar weer aanving met het plan om Hamilton te verslaan, moest Bottas in de laatste race nog oppassen niet te veel punten te verliezen Verstappen voorbij te zien komen. Door zijn overwinning liep de Nederlander in het kampioenschap nog iets in op de Fin, maar uiteindelijk bleef laatstgenoemde dus tweede. “Het is beter dan de derde plaats. Ik denk dat ik [vrijdag bij de FIA-prijsuitreiking] een kleine trofee zal krijgen om mee naar huis te nemen en ik ben er zeker van dat als ik oud en grijs en terug zal kijken op dit jaar, en ja, toen was ik tweede. Maar hopelijk krijg ik ooit die ene grotere trofee.”

Dat zal dan mogelijk echt komend seizoen moeten gebeuren. Immers, Bottas heeft een contract voor slechts één jaar bij Mercedes en George Russell liet in Bahrein zien wie er in 2022 het meeste aanspraak maakt op het zitje naast Hamilton.

