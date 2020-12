Analyse: Vijf winnaars van het Formule 1-seizoen 2020

Mercedes

'Das beste oder nichts' is de slogan van Mercedes. Een slogan die ook prima op het Formule 1-project van toepassing is. De formatie van Toto Wolff is en blijft nog steeds de absolute benchmark. En niet zomaar voor een jaartje, nee 2020 was alweer het zevende jaar op rij waarin beide wereldtitels werden veroverd. Zelfs voor F1-begrippen een ongekende dominantie met statistieken die indrukwekkender zijn dan die van Ferrari in het Schumi-tijdperk.

Het meest indrukwekkende is dat Mercedes zichzelf steeds opnieuw blijft uitvinden en de plank daarbij zelden tot nooit misslaat. "Aan de top komen is moeilijk, maar aan de top blijven is nog veel moeilijker", is immers een gevleugelde uitspraak in de sport. Juist dat aspect hebben Wolff en co tot kunst verheven. De Oostenrijkse teambaas waakt bijna op het maniakale af voor onderschatting en houdt zijn manschappen al jarenlang messcherp. Ook op technisch vlak blijft Mercedes verbazen. Zo baarde men tijdens de wintertest in Barcelona opzien met DAS en sprong de compleet vernieuwde achterwielophanging eveneens in het oog. Op motorisch vlak was men dermate gefrustreerd over de kracht van Ferrari - ietwat dubieus zo bleek later - dat er voor 2020 op dat vlak een enorm stap werd gezet. Het maakt dat de concurrentie zich ieder jaar rijk rekent, maar dat Mercedes nog altijd met veel vertoon van macht de lakens uitdeelt.

Lewis Hamilton

Om precies te zijn is Lewis Hamilton de man die dat machtsvertoon achter het stuur vorm geeft. Wat voor Mercedes als geheel geldt, gaat eigenlijk ook allemaal voor Hamilton als individu op. De Brit staat al jarenlang aan de top zonder daarbij significante tekenen van verzwakking te vertonen. Er wordt veel gesproken over zijn interesses buiten de autosport - al was daar door corona ook minder ruimte voor - maar tussen de witte lijnen is er nog niets van verzadiging of sleet te merken. Hamilton blijft ongenaakbaar, al helemaal zonder competitieve teamgenoot naast zich - hetgeen gisteren al aan de andere kant van deze rubriek is besproken.

De statistieken spreken boekdelen met 7 wereldtitels, 95 overwinningen en 98 pole-positions. En toch, en toch blijft er die eeuwige discussie rond Hamilton: hoeveel daarvan valt toe te schrijven aan zijn eigen talent en hoeveel aan een extreem dominante auto? Een discussie die na de invalbeurt van George Russell weer oplaaide. Het genuanceerde antwoord luidt dat het hand in hand gaat, zoals dat in de Formule 1-historie altijd het geval is geweest. Ja Hamilton heeft bijzonder veel aan de superioriteit van Mercedes te danken, maar er is wel degelijk een reden waarom Hamilton aan deze kant van de rubriek staat en teammaat Bottas aan de verkeerde. Hamilton is van de buitencategorie evenals zijn wapentuig, samen een schier onverslaanbare combinatie - al hunkeren neutrale F1-volgers naar meer spanning aan de kop.

McLaren

Toen Hamilton McLaren eind 2012 inruilde voor Mercedes werd hij voor gek verklaard. Hoe kun je nou een gewaardeerde grootmacht achterlaten voor een team in opbouw? Maar het is een vooruitziende blik gebleken. McLaren raakte in verval, al is het herstel sinds vorig jaar wel ingezet door het team uit Woking. Zak Brown heeft eindelijk de juiste mensen op de juiste plekken geposteerd, met onder meer Andreas Seidl en James Key. Daar plukt het hele team inmiddels de vruchten van. Het rijdersduo Lando Norris-Carlos Sainz heeft de rest gedaan.

McLaren is weer een gedegen team geworden met een plan en bovenal een goede structuur. Die laatste factor zal onder het budgetplafond nog vele malen belangrijker worden, waardoor de brigade van Brown de zaakjes net op tijd voor elkaar heeft. Tel daar de overstap naar Mercedes-motoren en de komst van Daniel Ricciardo bij op en de toekomst ziet er in Woking toch best rooskleurig uit. 2020 is in ieder geval het jaar geweest waarin het herstel naar een hoger plan is getild. P3 bij de constructeurs is daarvoor een even fraaie als verdiende beloning.

Racing Point

Voor die derde plek heeft McLaren dit jaar wel lang en ook fel moeten vechten met Racing Point. Dat team heeft het hele jaar vele schijnwerpers op zich gericht gehad. Het circus begon eigenlijk al bij de wintertests in Barcelona, waar duidelijk werd dat de RP20 toch wel verdacht veel op de Mercedes van vorig jaar leek. Rivalen tekenden protest aan, waarbij Renault het slim dacht te spelen door de zogenaamde 'listed parts' - meer specifiek de brake ducts - als voorbeeld te nemen. Het Franse merk kreeg ook gelijk van de FIA, maar met slechts vijftien punten aftrek en een reprimande na ieder raceweekend viel de straf tamelijk mild te noemen.

Maar goed: het is aan de FIA om de grenzen van de sport te bewaken en in de geest van het reglement te handelen. Scheve gezichten - die er bij rivalen nog steeds zijn - moeten dan ook vooral aan de internationale autosportfederatie gericht zijn. Racing Point heeft vooral de grens van het toelaatbare opgezocht en met minimale middelen maximaal gepresteerd. Voor het nog altijd kleine team uit Silverstone is P4 bij de constructeurs namelijk een immense prestatie, zeker als dat zoals dit jaar gepaard gaat met een overwinning en in totaal drie podiumplaatsen. 2020 is zodoende met afstand het meest succesvolle jaar uit de geschiedenis van het team geweest. Een mooie basis om met Aston Martin en Sebastian Vettel erbij op voort te borduren.

Pierre Gasly

De laatste winnaar uit dit overzicht stond tijdens de kerstdagen van 2019 nog prominent bij de verliezers: Pierre Gasly. De ommezwaai die hij in het voorbije kalenderjaar heeft gemaakt, zegt veel over zijn mentale weerbaarheid. De Fransman is weer helemaal opgebloeid in de luwte van AlphaTauri. De Red Bull-degradatie leek medio 2019 een nekslag te vormen, maar in plaats van het gevreesde Kvyat-scenario wachtte Gasly juist een tweede lente. Met de AT01 vond hij een auto die veel minder wispelturig bleek dan de RB16 en met Franz Tost ook een teambaas die hem het benodigde vertrouwen gaf. Dat kan de Oostenrijker overigens als geen ander, zo is het geen toeval dat onder meer Sebastian Vettel, Max Verstappen en Daniel Ricciardo nog altijd positief terugkijken op hun tijd in het juniorteam van Red Bull.

Gasly heeft de kop zelf ook niet bepaald laten hangen en na zijn degradatie van de nood een deugd gemaakt. De eerste beloning kwam eind vorig jaar al met het podium in Brazilië, maar het coronajaar 2020 is in sportief opzicht nog vele malen mooier geworden. Zo wist hij in maar liefst tien van de zeventien races punten te scoren, behoorlijk constant voor een middenmoter, en kwam de ultieme revanche in het Italiaanse Monza. Te midden van alle chaos bleef Gasly koel en kwam hij bovendrijven. Carlos Sainz kwam in de slotfase nog wel aandringen, maar de vastberadenheid spatte er vanaf bij Gasly: dit is mijn moment en niemand gaat dat afpakken. En zo geschiedde. Gasly reed naar de grootste zege uit zijn carrière, waardoor 2020 niet meer kapot kon. Op het podium zorgde hij ook voor de mooiste F1-foto van dit kalenderjaar.

