Eindrapport Ocon: Comeback kid krijgt herkansing in 2021

Nadat Esteban Ocon bij Force India plaats moest maken voor Lance Stroll was het bang afwachten wat er met het protegé van Mercedes zou gebeuren. Ocon hield bij het roze team aardig stand ten opzichte van Sergio Perez, maar moest in 2019 plaats nemen op de reservebank van Mercedes.

Ocon kreeg dan toch een nieuwe kans, want Renault-chef Cyril Abiteboul had zijn zinnen gezet op zijn Franse landsgenoot. Ocon kreeg bij Renault na een jaar afwezigheid een stoeltje voor 2020. De 24-jarige Ocon begon aardig aan het seizoen bij Renault, maar werd vooral in de kwalificatie keer op keer verslagen door Ricciardo. Toen de Australiër in het middenrif van het seizoen ereplaats na ereplaats behaalde - en zelfs twee podiums - had Ocon daar geen antwoord op. De Fransman zat nooit heel ver achter Ricciardo, maar kon zelden het uiterste uit zijn Renault halen en het feit dat hij steeds weer de duimen moest leggen voor zijn meer ervaren teamgenoot begon stilaan aan hem te vreten.

Dat werd helemaal duidelijk in de voorlaatste Grand Prix van het seizoen, de Sakhir Grand Prix in Bahrein. Ocon pakte een knappe tweede plaats na winnaar Sergio Perez en liet na afloop zijn emoties de vrije loop. Bij zijn allereerste podium in de Formule 1 viel er ook een pak druk van zijn smalle schouders, want her en der werd al gesuggereerd van Ocon weleens vervangen zou kunnen worden.

Zo'n vaart loopt het dus niet, want Ocon blijft in 2021 aan boord als teamgenoot van de terugkerende Fernando Alonso. Ocon tankte vertrouwen in Sakhir en versloeg in Abu Dhabi voor de tweede keer in 2020 Ricciardo in de kwalificatie, wat de eindstand nog steeds op een duidelijke 15-2 houdt. Ook qua punten moest Ocon het afleggen met 62 punten tegenover 119 voor Ricciardo, net iets meer dan de helft.

Een grote voldoening schenkt het seizoen 2020 dus niet voor Ocon, maar zijn eindsprint en eerste podium maakte heel wat goed. Het is nu zaak voor Ocon om ervoor te zorgen dat hij bij de start van 2021 onmiddellijk bij de les is, anders zou hij verslonden kunnen worden door oude vos Alonso.

