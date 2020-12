Verstappen vol lof over Hamilton: "Een van de beste coureurs ooit"

Als voorbeeld noemt Verstappen in gesprek met Olav Mol en Jack Plooij de Grand Prix van Turkije, een race onder moeilijk weersomstandigheden op een spekglad en tamelijk onbekend circuit. “Het was daar heel lastig en Lewis wint die wedstrijd uiteindelijk door op de baan te blijven en geen fouten te maken. Als je ziet waar Valtteri [Bottas] dan eindigde met dezelfde auto [op P14] dan zie je het onderscheid in een topcoureur en een goede coureur. Lewis heeft dat wel vaker gedaan, dat hij daar het verschil maakt ten opzichte van anderen.”

Critici vinden dat de dominantie van Hamilton vooral voortkomt uit de superieure auto waarover hij al jaren kan beschikken. Verstappen is het deels met die bewering eens, de Mercedes is gewoon al jaren de beste wagen en in de handen van een goede coureur al gauw kampioensmateriaal. Dat was goed te zien toen George Russell tijdens de Sakhir Grand Prix de zieke Hamilton verving, aldus de Nederlander. “George stapt in die auto en dan weet je wel hoe goed die auto is. Als je George een paar wedstrijden in die auto zet, gaat hij alleen maar harder. Daar bedoel ik ook mee dat veel coureurs in die auto kunnen winnen. Dat neemt niets weg van [de kwaliteiten van] Lewis, maar op dit moment hoef je met die auto niet eens zo dominant als Lewis te zijn om toch gewoon een kampioenschap te winnen. Maar misschien niet zo dominant als Lewis, hij is gewoon een van de beste coureurs ooit.”

Beter ook dan viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, vervolgt Verstappen. “Ik denk dat hij iets nerveuzer is dan Lewis als je wiel aan wiel rijdt. Je weet wel dat sommigen iets beter racen dan anderen, dat bepaalde coureurs iets beter om kunnen gaan met bepaalde situaties. Lewis pakt dat veel beter op dan alle anderen waar ik mee heb gevochten. Lewis hoeft anderzijds natuurlijk ook niet zoveel risico te nemen omdat hij een goede auto heeft. Als hij een keer tweede wordt is er nog niets aan de hand en kan hij de volgende race winnen. Wij moeten altijd iets meer op de limiet zitten.”

Niets dan respect dus van Verstappen voor zijn 35-jarige aartsrivaal waarmee hij in de loop der tijd een prima relatie mee heeft opgebouwd. “Dat groeit gedurende de jaren, het is redelijk normaal als een zeventienjarige in de sport komt dat het even duurt. Nu is het eigenlijk heel normaal. Hij is heel aardig. Iedereen heeft buiten de Formule 1 zijn eigen leven, maar daar kunnen we wel lachen en grappen maken. We kunnen gewoon goed met elkaar opschieten.”