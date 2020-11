Wolff is zonder twijfel beste teamleider in F1, zegt Hamilton

Vast staat dat Mercedes voor het zevende opeenvolgende jaar beide wereldtitels veiligstelt. Dat deed de renstal door bij de Grand Prix van Emilia-Romagna een dubbelzege te pakken, waarbij Lewis Hamilton de race won voor teamgenoot Valtteri Bottas. Het lag in lijn der verwachting dat Wolff zich na de race op het podium zou melden, maar uiteindelijk werd engineer Leo Stevens meegestuurd. “Ik dacht dat hij [Wolff] bij ons op het podium zou komen, dus dat vond ik wat onverwacht”, gaf Hamilton dan ook toe.

Die verwarring ontstond nadat Wolff kort na Bottas en Hamilton een interview gaf. Toch moet Hamilton toegeven dat het niet heel verrassend was dat de Oostenrijkse teambaas en CEO van Mercedes niet mee ging naar het podium. “Hij is niet iemand die bij iedere foto vooraan wil staan. Hij probeert niets te claimen”, stelt de zesvoudig wereldkampioen, die in Turkije zelf zijn zevende wereldtitel veilig kan stellen. “Hij zet het team op de eerste plaats. Zonder twijfel is hij hier de beste leider. Het maakt niet uit wat de rest zegt, niemand heeft zijn werk zo goed gedaan als hij.”

Wat maakt Wolff dan zo’n goede teambaas? “Ik denk dat het zijn mentaliteit, de balans van gedrevenheid, meelevendheid, begrip en ego is. Alles komt samen om de beste baas te maken die je kan hebben”, meent Hamilton, die vooral in Wolff bewondert dat hij altijd oog heeft voor hoe het met zijn collega’s gaat. “Niemand binnen het team staat onder hem en hij is oprecht betrokken bij hoe het met iedereen gaat: ‘hoe gaan de zaken buiten het circuit?’, ‘hoe gaat het thuis met je familie - is er iets wat we kunnen doen zodat je je op kantoor beter voelt?’ Het is een geweldige vent en ik voel me bevoorrecht dat hij onze leider is. We zouden dit nooit hebben kunnen doen zonder zijn leiding.”

Mercedes legt in 2020 ook beslag op het kampioenschap van de coureurs. Met nog vier races te gaan zijn Hamilton en Bottas de enige coureurs die nog kans maken op de wereldtitel. Hamilton verdedigt een voorsprong van 85 punten ten opzichte van Bottas. De Fin moet volgende week in Turkije minimaal acht punten inlopen.