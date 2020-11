Carey: Plannen voor GP Miami in de wacht gezet door pandemie

De Formule 1 was oorspronkelijk van plan om vanaf 2021 een race te organiseren op een stratencircuit in Miami, ondanks tegenstand van bewoners en lokale politici. Die plannen zijn nu even ‘on hold’ gezet na overleg tussen de F1 en de lokale promotor Dolphins Group. Dat besluit is genomen naar aanleiding van het coronavirus, want beide partijen willen wachten op meer duidelijkheid over de impact die het longvirus op de langere termijn heeft. Toch benadrukte topman Chase Carey tegenover Wall Street-analisten dat de plannen in Miami niet definitief van de baan zijn.

“We zijn nog steeds actief betrokken. Een aantal weken geleden hadden we zelfs nog een gesprek met de leiders van de Dolphins Group”, benadrukt Carey. “Toen de problemen van het virus naar voren kwamen en er onzekerheid kwam, hebben we samen besloten dat het misschien beter is om iets minder snel te gaan en te proberen op een punt te komen dat we meer zicht hebben op hoe dit verder gaat verlopen. We kijken meer dan ooit uit naar de kans in Miami, maar we menen allebei dat de voorzichtige weg ons vertrouwen gaat geven. Met een nieuwe race wil je meteen op de goede manier beginnen.”

“We denken dat het goed is om het proces nu iets te vertragen totdat we meer zicht hebben door middel van bijvoorbeeld vaccinaties, behandelingen, tests en dergelijke.” Carey stelt dat het laten groeien van de F1 in de Verenigde Staten belangrijk is voor de sport, maar dat dit een project voor de langere termijn is. “Dat hebben wij altijd gezegd. Het is belangrijker dat we het goed doen dan dat we het snel doen. En het virus brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee, totdat je er meer van weet. We zijn er dus nog bij betrokken en ik denk dat we de bredere situatie blijven monitoren tot we zien dat het zin heeft om naar de volgende fase te gaan.”

Over de kalender voor 2021 heeft Carey een positief gevoel. Volgens de plannen start het F1-seizoen in het Australische Melbourne, gevolgd door races in Bahrein, China en Vietnam. Volgens de CEO van de F1, die zijn functie na 2020 neerlegt, geloven de lokale promotors van die races dat er publiek bij aanwezig kan zijn. “We hebben een prima gevoel over volgend jaar. Onze eerste races zijn degenen met wie wij waarschijnlijk de meest diepgaande gesprekken hebben gevoerd. Ze lijken allemaal vertrouwen te hebben in het toelaten van fans en het organiseren van evenementen die, als ze niet normaal zijn, wel zo goed als normaal lijken. We voelen veel enthousiasme, maar er is nog wel onzekerheid.”