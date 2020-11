Alleen medewerkers gezondheidszorg welkom bij F1-races in Bahrein

Het coronavirus heeft de kalender van de Formule 1 voor 2020 flink overhoop gehaald. Bahrein is traditioneel een van de eerste races van het seizoen, maar is vanwege het longvirus verplaatst naar het einde van het jaar. Bovendien heeft het Bahrain International Circuit nog een tweede race gekregen, die op de kortere buitenste omloop van het circuit verreden wordt. Publiek zou aanvankelijk toegang krijgen tot de beide Grands Prix, maar die plannen zijn dus van de baan. Dat gebeurt naar aanleiding van een richtlijn die kroonprins Salman bin Hamad Al Khalifa heeft uitgevaardigd. Dat wil echter niet zeggen dat er helemaal geen toeschouwers aanwezig zullen zijn bij de races op 29 november en 6 december.

Een beperkt aantal tribuneplaatsen wordt namelijk toegewezen aan de medewerkers van de eerste hulp, de gezondheidszorg en hun families. Dat maakte sjeik Salman bin Isa Al Khalifa, CEO van het Bahrain International Circuit, bekend in een verklaring. “Ik wil de kroonprins oprecht bedanken voor zijn leiderschap en steun bij de voorbereidingen op de Formule 1, wat een heel andere evenement gaat worden voor alle betrokken. Hoewel we dit jaar niet veel fans kunnen verwelkomen bij onze evenementen, zijn we verheugd dat we de kans hebben om de moed en inspanningen van onze eerste hulp-verleners en gezondheidsmedewerkers te erkennen. Alle persoonlijke aanwezigheid bij de F1-ervaring is aan hen toegewezen.”

De voorbereidingen op de Grands Prix van Bahrein en Sakhir zijn volgens Salman in volle gang. Daarbij werkt het Bahrain International Circuit nauw samen met de Formule 1, de FIA en de relevante ministeries van Bahrein. Momenteel worden er ‘gedetailleerde’ protocols opgesteld om alle gebeurtenissen rond de races op een veilige manier te laten plaatsvinden, daar Bahrein het welzijn van haar inwoners vanzelfsprekend op de eerste plaats wil zetten. “We zijn vastberaden om een show op te voeren voor de honderden miljoenen mensen over de hele wereld die vanuit de veiligheid van hun eigen huis zullen kijken”, sluit Salman af.