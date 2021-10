Hamilton heeft geen bezwaar tegen rentree zilvergekleurde Mercedes

Mercedes besloot de welbekende zilveren kleurstelling vorig jaar in te ruilen voor een zwart ontwerp. De livery was een idee van Lewis Hamilton, waarmee het merk een statement maakte tegen het racisme. Ook de Formule E-bolides van Mercedes werden in het zwart gehuld, waarna het Duitse merk besloot om de zwarte livery ook voor het F1-seizoen van 2021 te behouden.

Voor het seizoen van 2020-2021 wisselde het Formule E-team van Mercedes weer terug naar de zilveren kleur. Mogelijk kiest ook het F1-team er volgend jaar weer voor om de klassieke livery van de ‘Silberpfeilen’ weer van stal te halen. Lewis Hamilton zou een dergelijke kleurwissel wel prima vinden, omdat er inmiddels veel meer initiatieven zijn gelanceerd om het vergroten van de diversiteit in de sport aan te kaarten. Zo richtte de Brit vorig jaar al The Hamilton Commission op, waarmee de diversiteit in de Britse autosport vergroot moet worden.

“Ik heb er niet echt een mening over. Het zijn van oorsprong Silberpfeilen”, antwoordt Hamilton wanneer hij gevraagd wordt naar de mogelijkheid dat Mercedes volgend jaar weer in het zilver racet. “Toen ik vorig jaar vroeg of we de auto zwart konden verven en zag wat voor plannen we hadden, had ik nooit verwacht dat het zo lang zou duren. We hebben er ook nog een tweede seizoen aan vastgeplakt, wat echt gaaf is.”

“Als we terugkeren naar de oude kleur zou het een fijne verandering zijn. Het weerhoudt ons niet van de veranderingen die we intern doorvoeren, als we echt blijven pushen voor meer diversiteit, ook doormiddel van de samenwerking met onze partners. Onlangs hadden we vanuit UBS nog een hoop kinderen over de vloer, daarmee proberen we de volgende generatie ingenieurs met allerlei verschillende achtergronden te inspireren. We hebben nog steeds een goed programma lopen, dus het maakt niet echt een verschil.”

Naast de lancering van The Hamilton Commission, heeft Mercedes zelf vorig jaar het Accelerate 25-programma in het leven geroepen. Het merk wil er daarmee voor zorgen dat binnen vijf jaar tenminste 25% van de starters bij het team een ondervertegenwoordigde afkomst hebben.