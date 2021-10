Sainz: Goed teken dat we podiumkansen benutten dit jaar

Sainz maakte afgelopen winter vanuit McLaren de overstap naar Ferrari, waar hij dit jaar een team vormt met Charles Leclerc. Hoewel de Monegask al langer in dienst is van de Scuderia, is het vooralsnog Sainz die zijn stalgenoot het nakijken geeft. In de WK-stand heeft de Spanjaard 8,5 punt voor op zijn stalgenoot, terwijl Sainz ook al drie podiumfinishes heeft gescoord dit jaar, tegenover een enkele tweede plaats van Leclerc op Silverstone.

Afgelopen weekend liet Sainz zich opnieuw van zijn beste kant zien. Op het circuit waar Leclerc achteraan moest starten vanwege een motorwissel, kwalificeerde Sainz zich voor het eerst in zijn F1-loopbaan op de eerste startrij. Na een goede start reed de 27-jarige coureur vervolgens ook nog even aan de leiding, alvorens hij in de slotronden profiteerde van de regen en daardoor ondanks een wat minder middengedeelte van de race alsnog een derde plek uit het vuur sleepte.

Naast de goede resultaten heeft Sainz zich dit jaar ook al opvallend vaak van zijn mindere kant laten zien. De Ferrari-coureur eindigde de kwalificatie in Hongarije in de bandenstapels, waarna hij ook tijdens de vrije trainingen in Zandvoort en Monza kennismaakte met de muur. Het geeft volgens de Spanjaard aan dat hij de SF21 nog altijd niet helemaal onder de knie heeft: “Ik denk dat jullie vanaf de buitenkant ook wel hebben gezien dat ik me nog altijd niet 100 procent thuis voel in de auto”, erkent Sainz.

“Ik wil de crashes niet opnieuw aanhalen, maar in mijn hele carrière ben ik nog nooit gecrasht. Ik ben een coureur die zijn auto nooit in de muur zet, maar om de een of andere reden is me dat dit jaar wel al een paar keer overkomen, wat wel aantoont dat ik de auto nog niet 100% begrijp.”

Positieve stap in Sochi

Na een vrij stevige impact in Monza besloot Sainz het in Sochi over een andere boeg te gooien, en met resultaat: “Ik heb het daar bewust stap voor stap aangepakt, te beginnen met de vrije training, naar de kwalificatie om er vervolgens echt te staan op de momenten dat ik snel moest zijn, en niet meteen vanaf de start in de eerste vrije training. Het heeft goed gewerkt, het heeft me veel vertrouwen gegeven en ik was het hele weekend snel. Ik voelde me echt thuis in de auto.”

Doordat hij de SF21 maar moeilijk onder de knie krijgt beschouwt Sainz 2021 nog als een overbruggingsjaar. De drie podiumfinishes die hij tot dusver al op zak heeft voor de renstal uit Maranello ziet hij dan ook alleen maar als een bonus: “We hebben onze kansen gegrepen met het scoren van die drie podiumfinishes”, vertelt Sainz. “We halen het maximale uit de kansen die we krijgen. Dat is een goed teken, een teken dat het team onder druk en op de cruciale momenten goed presteert. We weten de kansen te benutten op de momenten dat we ze aangereikt krijgen.”