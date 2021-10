Norris: F1-wagens 2022 niet zo fijn om mee te rijden

Formule 1-teams werken op dit moment volop aan de wagen die voldoet aan het nieuwe reglement voor 2022. Men zet met de nieuwe auto’s in op het grondeffect en dat moet ervoor zorgen dat de auto’s dichter bij elkaar kunnen rijden. Het zou het inhalen makkelijker moeten maken, wat dan weer de actie op de baan ten goede moet komen. Het is de grootste verandering in de recente geschiedenis van de Formule 1, op aerodynamisch vlak worden wagens flink aangepast en ook introduceert men nieuwe banden. Dat gaat flinke invloed hebben op het rijgedrag van de wagens, McLaren-coureur Lando Norris heeft er in de simulator al even van mogen proeven.

In een exclusief gesprek met Motorsport.com tijdens de lancering van zijn nieuwe LN Racing Kart, zei Norris: “Het is echt een totaal andere auto om mee te rijden, het is in zekere zin niet zo leuk als de auto van dit seizoen. Hopelijk hebben de andere teams dat ook. We zullen het zien, het is nu nog heel vroeg om erover te oordelen of het geweldig of verschrikkelijk is. Je moet gewoon je best doen en hopelijk, volgend seizoen, starten we de wintertest met een goede auto.”

Liberty Media presenteerde eerder deze zomer tijdens de Britse Grand Prix een showmodel voor 2022 waardoor fans al enig idee hebben hoe de wagen eruit komt te zien. Volgens Norris is McLaren nog niet toe aan het daadwerkelijke fabriceren van de wagen, maar heeft hij wel regelmatig tekeningen gezien die hem een inkijkje gaven in het ontwerpproces. “De enige auto die we gezien hebben was die in Silverstone”, aldus Norris. “In de fabriek hebben we nog niet eens een auto. Het is een tekening en veel papier. Ik denk dat het nog wel een paar maanden gaat duren, misschien zien we de wagen volgend jaar pas. We hebben al een aantal tekeningen gezien, maar elke week wordt er iets nieuws toegevoegd of wordt er iets veranderd. Elke week vinden er veranderingen plaats en dat gaat steeds sneller.”

Met slechts twee testweken brengen de teams de meeste tijd in de ontwikkeling van de nieuwe wagen door in de simulator. Fernando Alonso denkt om die reden dat de komende winter de meest intense wordt van zijn lange F1-loopbaan. “Het wordt belangrijk om te zien hoe de auto’s in de simulator werken en ook in de wintertest”, aldus Alonso. “Na drie of vier races heb je de wagen een beetje onder controle en ken je het reglement goed genoeg om te weten welke resultaten je kunt scoren. Dan zul je zien hoe het loopt. Wat betreft de aanpassing denk ik dat het wel meevalt. Het gaat gewoon een pittige winter worden, we moeten zoveel mogelijk tijd doorbrengen in de simulator.”

De veranderingen voor 2022 in beeld