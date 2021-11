Hamilton: Wil niet door aanrijding wereldkampioen worden

Met nog vijf races te gaan heeft Max Verstappen een voorsprong van twaalf punten op concurrent Lewis Hamilton. De Brit jaagt op zijn achtste wereldtitel, de Nederlander gaat op voor zijn eerste hoofdprijs. Er staat voor beide mannen veel op het spel, zo bleek dit jaar al enkele malen tijdens rechtstreekse duels op het circuit. Het duo crashte tweemaal - op Silverstone en Monza - en is inmiddels verwikkeld in een van de meest intense titelduels van de afgelopen jaren.

De vergelijking met de stevige strijd tussen Ayrton Senna en Alain Prost wordt al regelmatig gemaakt. In 1989 en 1990 kwam het duo op Suzuka met elkaar in aanraking, waardoor de titel beslist werd. Beide mannen mochten zich na het incident eenmaal tot kampioen kronen.

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff sloot in de aanloop naar de Grand Prix van Mexico een vergelijkbaar scenario niet uit: “Als het aankomt op de laatste race in Abu Dhabi en ze tegen elkaar racen voor de titel, dan gaat degene met een voorsprong absoluut hetzelfde proberen als in de jaren met Senna en Prost”, concludeert de Oostenrijker in gesprek met de Daily Mail. “Ik zou nooit de instructie geven om met iemand te crashen, maar als het aankomt op de laatste race en degene vooraan kampioen wordt, dan zullen ze hard tegen elkaar racen.”

Hamilton werd in de persconferentie in Mexico-Stad geconfronteerd met de uitspraken, en kon zich daar niet in vinden: “Ik heb niet gelezen wat Toto heeft gezegd, maar ik betwijfel ten zeerste dat hij zou insinueren dat zoiets ooit het geval zou kunnen zijn. We hebben nooit op die manier een kampioenschap gewonnen. Ik heb nooit op die manier een titel gepakt, en dat wil ik ook zeker niet. Dat is mijn mening. Ik ben hier om op de juiste manier te winnen, en dat is door vaardigheden, toewijding en hard werken.”

Spannendste seizoen in jaren

De Brit noemt de huidige titelstrijd “het meest spannende seizoen sinds God weet wanneer”, maar hij wil het koste wat kost netjes houden: “Je weet hoe ik in het verleden mijn titels heb gewonnen. Ik wil altijd op de juiste manier winnen. Als je verliest, dan verlies je ook op de juiste manier. Met waardigheid en in de wetenschap dat je alles hebt gegeven. Meer kan je niet doen: zo hard mogelijk werken. Als het dan niet jouw kant op valt, dan komt er wel weer een nieuwe dag.”

