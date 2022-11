Hamilton organiseert etentje voor coureurs: “Mooiste avond”

“Ik vond het heel belangrijk”, zegt Lewis Hamilton over het collectieve Formule 1-diner aan de vooravond van de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. “Daarom heb ik iedereen in Mexico gevraagd of ze open stonden voor een afscheidsdiner voor Seb. De laatste keer dat we een etentje hadden, was jaren geleden in China”, refereert Hamilton aan 2016. “Het was de mooiste avond, waarop we allemaal zoveel hebben gelachen. Echt prachtige verhalen. Seb is ook een geweldige leider en hield een mooie speech. Hij deelde een aantal van zijn ervaringen die hij door de jaren heen heeft opgedaan, met name voor de jonge coureurs. Zij zijn namelijk de toekomst.”

“We hebben een foto gemaakt en volgens mij is deze groep coureurs de meest harmonieuze die ik ooit heb meegemaakt. Misschien niet in de geschiedenis, want er zijn ook andere foto’s van heel lang geleden, maar zeker wel in de laatste vijftien jaar”, vervolgt Hamilton. Op de vraag van Motorsport.com of het diner een terugkerend evenement wordt, antwoordt de Mercedes-coureur: “Nou, na afloop hadden we allemaal zoiets van: laten we dit elke keer doen! Misschien gaan we het jaarlijks doen. Misschien voegen we er later nog wel één toe.”

Verstappen: “Netjes van Lewis”

Ook Max Verstappen heeft zich uitstekend vermaakt tijdens het diner. “We hebben genoeg gelachen met iedereen. Het was heel leuk”, vertelt de tweevoudig wereldkampioen bij Viaplay. Volgens Verstappen werd het idee vooraf besproken in een groepsapp. “Laten we het dan op donderdagavond doen, want dan heeft iedereen iets meer tijd. Gelukkig kwam het ook zo uit. Iedereen heeft het heel leuk met elkaar gehad, het was heel gezellig.”

Over de tafelschikking maakte Verstappen zich niet druk. “Dat ging heel random. Natuurlijk komt niet iedereen op tijd. Dus je gaat ergens zitten en dan komt er wel iemand naast je zitten. Uiteindelijk gaat iedereen ook rondlopen en staan, het was echt heel gezellig”, aldus Verstappen. Hij vindt het mooi dat Hamilton de rekening heeft betaald. “Dat is netjes van hem. Maar hij heeft tot nu toe ook het meeste verdiend, haha.”

Video: Max Verstappen over het etentje in Abu Dhabi