F1-paddock rent samen over circuit als afscheid voor Vettel

Sebastian Vettel organiseerde het evenement zelf. Iedereen die in de Formule 1-paddock werkt, was uitgenodigd voor ‘Run With Seb’. Ongeveer tweehonderd mensen deden mee. Zij renden, liepen of liftten mee achterop een platte kar aan een truck over het circuit heen. Vettel liep bijna de hele ronde samen met Mick Schumacher. Charles Leclerc kwam voorafgaand aan de start langs voor een groepsfoto, net als F1 CEO Stefano Domenicali. Deelnemers kregen een special T-shirt met de tekst ‘Danke Seb’ [Dankjewel Seb] met een afbeelding van de Duitser die zijn vierde wereldtitel vierde. Op het circuit in India aanbad hij letterlijk zijn wagen.

“Ren op je eigen snelheid, doe het rustig aan en ga zo hard als je wil, het is gewoon leuk om dit samen te doen”, zei Vettel voordat ze begonnen. “Dankjewel Formule 1 voor al deze jaren, en bedankt aan alle mensen in de paddock. We reizen een heel jaar samen, ik dacht dat het een mooi idee was om iedereen uit te nodigen.” Om mensen te ondersteunen over het circuit van 5,2 kilometer, sloot Norbert Vettel [vader van Sebastian] zijn iPod aan op het systeem van het circuit en zette nummers op als Wonderwall en Don’t Look Back In Anger van Oasis, Drops of Jupiter van Train en Blitzkrieg Bop van The Ramones.

Sebastian Vettel bleef tot het einde en klapte voor iedereen die over de finish kwam. Daarna praatte hij nog met deelnemers, nam hij foto’s en tekende wat shirts en passen. Zijn team Aston Martin regelde wat speciale drankjes voor het evenement, zoals flesjes Peroni-bier met de tekst: ‘Grazie Seb’. Ook was er een plakkaat waarop iedereen een boodschap kon schrijven. Red Bull Racing en Ferrari, de voormalige teams van Vettel, hadden ook allebei een momentje met de viervoudig wereldkampioen. Ferrari gaf Vettel een door iedereen getekende motorkap en Vettel sprak het team toe. Red Bull organiseerde ook wat, en gaf de man uit Heppenheim een getekende endplate.