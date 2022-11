Alpine: 'Killer instinct' Alonso en Ocon ging te ver in Brazilië

In de openingsronde van de sprintrace in Brazilië kwamen Esteban Ocon en Fernando Alonso twee keer met elkaar in aanraking. Door de beide momenten verloren de coureurs van Alpine hun plekken in de top-tien, want aan het einde van de race lagen zij op posities zeventien en achttien. Een dag later moesten zij de Grand Prix aanvangen vanaf startplekken zestien en zeventien en hoewel zij in de race allebei knap punten scoorden, vond teambaas Otmar Szafnauer ze het team in de steek hadden gelaten met hun acties. Later heeft ook Alpine CEO Laurent Rossi met Alonso en Ocon gesproken over het voorval.

"Ze mogen racen totdat het team er slechter uit komt, en dat gebeurde vorig weekend", zegt Rossi over de gebeurtenissen in Interlagos. "Ik heb ze herinnerd aan onze contracten, ik heb ze eraan herinnerd dat ik veel coureurs heb die graag in hun plaats willen racen en ik heb ze gezegd dat het jammer zou zijn om het jaar met twee andere rijders af te sluiten, zelfs als het me veel geld kost. Ze hebben de verantwoordelijkheid genomen en hebben op zondag geweldig werk geleverd. Het kan iedereen overkomen, denk ik. Dat is wat van deze coureurs ongelofelijke kampioenen maakt, zij hebben dat killer instinct. Soms gaat het iets te ver. Maar het is ook mijn rol om ze dan weer terug te brengen naar een betere situatie."

Op zondag ging het dus allemaal zonder problemen bij Alpine, dat met P5 en P8 goede zaken deed in de strijd om de vierde plek bij de constructeurs. In de slotfase van de race reden Ocon en Alonso opnieuw bij elkaar in de buurt, waarna de Fransman zijn Spaanse teamgenoot voorbij moest laten. Volgens Rossi werd die teamorder niet uitgevaardigd vanwege wat er op zaterdag gebeurde, maar dat dit wordt gedaan als het nodig blijkt. "We hebben ze verteld dat ze de orders moeten volgen als dat nodig is", aldus Rossi. "We hadden twee verschillende strategieën en we konden niet voorspellen welke de betere was, omdat het afhangt van de raceomstandigheden. Maar op basis van snelheid en de omstandigheden hebben we verteld dat we waar nodig positiewisselingen zouden doorvoeren en dat ze zich daaraan moeten houden. Dat hebben ze gedaan, dus dat was perfect."

Video: Alpine-coureurs vliegen elkaar in de haren tijdens sprintrace Brazilië