Hamilton: “Niet het juiste moment voor contractonderhandelingen”

Mercedes maakte op donderdag bekend dat Valtteri Bottas zijn contract verlengd heeft tot eind 2021. Het contract van zijn Britse teamgenoot loopt eveneens aan het eind van dit jaar af maar Hamilton heeft minder haast. De verwachting is echter dat beide partijen overeenstemming zullen bereiken over een nieuwe deal. In de aanloop naar de 70th Anniversary Grand Prix stelde Hamilton dat er geen updates zijn over de contractsituatie.

“Om eerlijk te zijn voelt dit niet als het juiste moment om om de tafel te gaan”, legde Hamilton uit. “Als je je bedenkt dat er wereldwijd zoveel mensen hun baan verloren hebben, en er mensen werkloos zijn, dan is het onderhandelen over een stevig contract op dit moment niet het meest belangrijke. Het is een feit dat ik door wil gaan bij dit team, en het zal weinig moeite kosten om het op orde te krijgen. Op dit moment voel ik me er gewoon niet prettig bij dus wachten we wat langer.”

De WK-leider benadrukt dat hij niet met andere partijen onderhandelt over 2021.

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith